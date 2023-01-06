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2023企業最愛排名 東海大學躍居中南部私校第一

▲東海大學推動「光點計畫」，培育跨域專才，在企業最愛排名中，躍居中南部私校第一。（圖／東大提供）
▲東海大學推動「光點計畫」，培育跨域專才，在企業最愛排名中，躍居中南部私校第一。（圖／東大提供）

記者金武鳯/台中報導

由1111人力銀行與TUN大學網舉辦的「2023企業最愛大學」問卷調查今公佈，東海大學名次大幅進步，躍居中南部私校第一。東海大學表示，東大長期推動博雅教育，強化自主學習、體驗教育與動手做等多元學習，培育的文理兼備學生，普獲企業界認同。

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這項調查中，「私立大學排行」東海大學表現亮眼，躍居全國第三名，中南部私校第一，進步7個名次。東海大學指出，受到少子化影響，不少學校面臨招生困難，許多大專院校力求轉型，積極發展特色教學接軌職場。調查指出，企業5大用人指標：解決問題的能力、溝通協調的能力、團隊合作的能力、專業知識的能力及快速學習的能力，皆與東海大學重視學生學習與就業發展的指標有關。

東海大學校長張國恩表示，以永續為發展目標的東海大學，2022年以「東海大學未來大學」為軸心，落實以學生為主的目標學習導向、推動行政革新、課程翻轉的開放式大學等政策，並提出博雅教育4.0計畫，落實教育翻轉未來，以強化自主學習探索博雅教育的本心，培育文理兼備學生，大幅提升產業界對東海畢業生的好感度。

▲東海大學在企業最愛調查中，躍居中南部私校第一。（圖／東大提供）
▲東海大學在企業最愛調查中，躍居中南部私校第一。（圖／東大提供）
 張國恩校長指出，東海大學相當重視學生就業，2022考選部公布大學畢業生中，畢業三年內報考110年高普考行政類科錄取前十大的學校，東海大學名列全台前十、私校第三，與台大、政大、師大等頂尖大學齊名上榜。除了在行政類科錄取表現亮眼，另外在高普考總錄取人數，也是全台私校第三。

此外，東海大學鄰近中部科學園區、中部精密科學園區、台中工業園區，學校擁有與產業連結的絕佳條件與優勢，目前已推出AI智慧製造、韌性設計、淨零碳排等亮點課程，更與Google、中華電信等知名企業合作開設雲端學習課程和跨域微學程，EMBA則推出大師雲集的 buffet式課程，並將與新加坡國立大學EMBA推動跨國合作計畫。

張國恩校長強調，東海以深厚的博雅底蘊，培育學生「人文思考為底蘊」、「科技創新為方法」、「環境永續為目的」的未來公民素養與知能，學校鼓勵學生多元嘗試，並培養跨域專長，另以學院為基礎推動職涯輔導，開設職輔相關課程和跨域實習，協助學生在大學四年完備職涯和接軌業界所需之實戰力。


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