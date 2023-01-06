佐藤健無法跟女友說話！不爽松山研一靠近她《100萬次》

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為了宣傳戲劇，松本潤不只特別為台灣的觀眾錄製介紹影片，也開設了「家康」的個人IG，一開始因為沒有放上自己劇照，追蹤人數很少，直到他PO出個人劇照表態「是本人唷」呼籲大家追蹤，才一週的時間，追蹤人數已快突破80萬。飾演他妻子的有村架純則是首度演出大河劇，她直呼是「美夢成真」，表示先前在拍攝晨間劇《雛鳥》時，大河劇的片場就在旁邊，當時她暗想著何時能輪到自己，現在終於如願以償。《怎麼辦家康》1月8日起在KKTV獨家首播，每週日晚間更新。
近期人氣超夯的佐藤健，不但將推出個人寫真書，在新作《要是說了100萬次就好了》中飾演滯留人間的幽靈鳥野直木，只能靠具有靈媒體質的松山研一與女友井上真央溝通，上演虐心人鬼戀，奇幻題材與令人耳目一新的卡司組合，在開播前就話題十足。佐藤健受訪表示，看劇本的時候，因為角色是幽靈，無法用自己的聲音傳達心意，也不能保護最喜歡的人，有既感動又悲傷的感覺。話鋒一轉又俏皮笑說：「而且不知道為何必須依賴唯一能看見直木的帥哥（松山研一的角色)，絕對不讓這麼帥的人接近自己喜歡的人啊！」但是只能依賴那個人，也讓他直呼「氣死人了！」《要是能說100萬次就好了》 1月14日起，每週六在KKTV更新。
另一組夢幻共演的雙男神搭檔妻夫木聰、藤原龍也，在醫療劇《Get Ready!》中，與松下奈緒組成神祕的暗黑醫療團隊，收取高額報酬，在妻夫木聰白天經營的甜點店地下室替人進行高難度手術，聯手打造現代版怪醫黑傑克團隊。妻夫木聰表示，他跟藤原龍也在同一個公司，雖然常在辦公室見到面，也曾合拍過廣告，但事隔20年才再度在戲劇上合作，真的有一種「久違了」的感覺。《Get Ready!》1月10日在 KKTV 上架，每週一晚間更新。
「國民老公」西島秀俊在《警視廳局外人》飾演外表像黑道，其實卻害怕見血、人情味十足的大叔刑警，與一樣被同事戲稱為「局外人」濱田岳、上白石萌歌，組成三人搭檔破解棘手案件，也意外揭發驚人祕密。首集邀來真壁刀義、棚橋弘至等知名摔角選手擔任演出嘉賓，在市中心的商店街搭起巨大擂台拍攝，讓西島秀俊直呼小時候的美夢成真，表示受到喜歡的摔角選手親自指導摔角技巧，感到非常開心。《警視廳局外人》1月6日起，每週五在KKYV上架更新。
另一部刑警作品是《占領大醫院》，該劇由「嵐」成員櫻井翔主演，劇中他飾演的刑警，在休職期間意外捲入武裝份子占領醫院的事件，為了救出人質不得不跟歹徒正面對決，除了比拚智力，也會有精彩的動作場面。對於要親自上陣的武打戲，櫻井翔表示有好好健身，體力上沒問題，之前都飾演在旁邊看人家打的角色，這是「第一次演出比較有男人味」的角色，覺得充滿挑戰。《占領大醫院》1月15日起，每週日早上10點在KKTV更新。