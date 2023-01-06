43歲陳喬恩爆「開刀挖肉」無法說話！夜晚變恐龍嚇壞老公

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原來陳喬恩在去年時就對喉嚨開刀，「因為醫師診斷我在深度睡眠的時候，喉嚨會塌陷，導致於我會呼吸不到空氣，所以就會呈現打呼的狀態，直到大腦把我叫醒，一個晚上一直會重複這樣的狀況」，而且檢查後發現，深度睡眠時，陳喬恩一個鐘頭內會中止呼吸大概25次，每次會長達50秒以上，症狀非常嚴重。
「說實在的我活了40幾年來，我從來都不知道自己有這種病…」是直到老公發現，陳喬恩才知情，「照他的說法是：甜美般的睡臉，竟發出恐龍般的呼聲。而且常常呼吸會停掉，他就會像電影演的那樣，伸手探我還有沒有氣息，發現真停了很久…，然後他就真的驚嚇了。」
陳喬恩也轉述醫師的說法，說她的情況是很少數的，「因為睡眠呼吸中止症通常很嚴重的，都是比較肥胖的男人，像我這種體型，還需要開刀的，他也是很少遇到」，雖然不是很嚴重的病，不過長久下來，會對身體健康有影響，因此，陳喬恩決定開刀把喉嚨的扁桃腺切掉，把會塌陷的地方肉拿掉。
雖然術後，陳喬恩面臨整整兩個禮拜無法說話，一個月無法吃固體食物，但她仍抱持著樂觀的態度，「我也是活生生餓瘦的，仔細想想也是一舉兩得的事情」，最後她也很感謝老公，「要不是他被我恐龍般的詭異呼吸驚嚇到，我才知道原來自己有這種病，能夠提早治療。」（編輯：詹鎰睿）