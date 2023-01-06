獨／小甜甜槓白家綺　民視放話絕不封殺：除非演員請假

43歲陳喬恩爆「開刀挖肉」無法說話！夜晚變恐龍嚇壞老公

▲陳喬恩坦言，自己患有嚴重的睡眠呼吸中止症，所幸已經開完刀恢復健康。右為陳喬恩老公Alan。（圖／翻攝陳喬恩IG）
▲陳喬恩坦言，自己患有嚴重的睡眠呼吸中止症，所幸已經開完刀恢復健康。右為陳喬恩老公Alan。（圖／翻攝陳喬恩IG）

娛樂中心/綜合報導

43歲女星陳喬恩，自從去年3月和馬來西亞富二代曾偉昌（Alan）登記結婚後，就經常在社群平台上曬恩愛，婚姻生活相當幸福。不過，陳喬恩今（6）日卻坦言，自己患有嚴重睡眠呼吸中止症，而且還是她老公發現的，為了健康便決定開刀割肉，歷經整整兩個禮拜無法說話，最終才逐漸康復。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳喬恩今在IG上分享，有許多粉絲朋友，在節目播出後就非常關心她睡覺打呼的問題，「有些人覺得我十分大方，並不在乎原來美女也會打呼這件事情公諸於世，有些人則是擔心我的健康問題，是這樣的，我打呼是因為我有嚴重的『睡眠呼吸中止症』。」

原來陳喬恩在去年時就對喉嚨開刀，「因為醫師診斷我在深度睡眠的時候，喉嚨會塌陷，導致於我會呼吸不到空氣，所以就會呈現打呼的狀態，直到大腦把我叫醒，一個晚上一直會重複這樣的狀況」，而且檢查後發現，深度睡眠時，陳喬恩一個鐘頭內會中止呼吸大概25次，每次會長達50秒以上，症狀非常嚴重。

▲陳喬恩也謝謝老公幫忙發現症狀，夫妻倆相當甜蜜。（圖／翻攝陳喬恩IG）
▲陳喬恩也謝謝老公幫忙發現症狀，顯現夫妻倆可愛的生活互動。（圖／翻攝陳喬恩IG）
「說實在的我活了40幾年來，我從來都不知道自己有這種病…」是直到老公發現，陳喬恩才知情，「照他的說法是：甜美般的睡臉，竟發出恐龍般的呼聲。而且常常呼吸會停掉，他就會像電影演的那樣，伸手探我還有沒有氣息，發現真停了很久…，然後他就真的驚嚇了。」

陳喬恩也轉述醫師的說法，說她的情況是很少數的，「因為睡眠呼吸中止症通常很嚴重的，都是比較肥胖的男人，像我這種體型，還需要開刀的，他也是很少遇到」，雖然不是很嚴重的病，不過長久下來，會對身體健康有影響，因此，陳喬恩決定開刀把喉嚨的扁桃腺切掉，把會塌陷的地方肉拿掉。

雖然術後，陳喬恩面臨整整兩個禮拜無法說話，一個月無法吃固體食物，但她仍抱持著樂觀的態度，「我也是活生生餓瘦的，仔細想想也是一舉兩得的事情」，最後她也很感謝老公，「要不是他被我恐龍般的詭異呼吸驚嚇到，我才知道原來自己有這種病，能夠提早治療。」（編輯：詹鎰睿）


大齡勝女好焦慮！陳喬恩霸氣撂一句話　網友：三觀超正

Makiyo去年生子鬧婚變！親姐姐曝「導火線」：妹夫很害怕

苗可麗出國陪女兒！被「1碗白飯185元」嚇到　網喊搶劫啊

王思佳直播暴怒！「天兵助理」竟反嗆：妳上輩子對我不好

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀