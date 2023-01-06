橘子尾牙熱情登場！劉柏園：持續轉型為社會帶來正向力量

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不僅如此，橘子尾牙也請來由《原子少年》火星出道的FEniX、女團HUR演出，還上演黃藍大對抗！由孝太、小煜兩位隊長率領共20位橘人進行三項對決，每項對決獲勝皆有額外獎勵，最終獲勝隊伍更將獲得獎金5888元。
橘子集團董事長劉柏園致詞時表示，2022年是特殊的一年，社會、疫情與戰爭都有變化，為衝擊與變數最多的一年，但員工們持續努力，讓集團依舊穩定成長。2023年集團持續往網路全生態系發展，今年也將盡最大努力轉型，為台灣社會帶來正向的力量。他感謝一整年持續在工作崗位上追求卓越與最佳表現的員工們，今天是屬於員工的一天，希望大家玩得愉快。
此次橘子集團尾牙現金獎包括5萬元、橘子支付2萬元及1萬元，其他大獎還有蘋果iPhone 14 Pro Max、蘋果iPad Pro 12.9吋、MacBook Pro 13吋、Apple Watch、Galaxy z Fold4、PS5戰神同捆機超值組、Dyson V15 Fluffy、Panasonic掃地機器人等，至於集團加碼獎也讓員工超級期待。
橘子集團去（2022）年11月份自結合併營收新台幣6.9億元，月減9%，年減17%，主要是前年同期兩大主力遊戲改版基期較高所致。不過去年受惠暑期旺季帶動及主力遊戲產品改版挹注，第三季營收34億元，季增40%，歸屬母公司之稅後淨利為4.9億元，季增99%，年增14%，單季每股盈餘EPS 2.81元。
累計橘子集團2022年前三季營收92.3億元，年增2%；營業毛利40億元，年增12%；營業利益17.1億元，年增34%，前三季之營業毛利及營業利益皆為歷史新高。前三季歸屬母公司之稅後淨利為新台幣12.6億元，年增39%，每股盈餘EPS 7.19元。