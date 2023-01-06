獨／小甜甜槓白家綺　民視放話絕不封殺：除非演員請假

白家綺爆霸凌國中同學！公司急緩頰「積極造成別人壓力」

▲白家綺遭爆料國中霸凌人，經紀公司鳳凰藝能回應：「言重了！」（圖／鳳凰藝能提供）
▲白家綺遭爆料國中霸凌人，經紀公司鳳凰藝能回應：「言重了！」（圖／鳳凰藝能提供）

娛樂中心/綜合報導

藝人小甜甜與「藝起發光」教會的宋逸民紛爭不斷，其中，曾阻止小甜甜報警的白家綺，就被網友爆料國中曾霸凌過別人，甚至偷竊他人財物。對此，白家綺的經紀公司「鳳凰藝能」回應，對於網路上訊息，他們不做任何回應，「畢竟對於原生事件，沒有什麼幫助！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對網友爆料白家綺國中的事件，經紀公司「鳳凰藝能」回應：「由於現在是新聞的熱頭，因此有一些人就會在網路上面發表各種新仇舊恨訊息吧！我們不做任何的駁斥與回應！畢竟對於原生事件，沒有什麼幫助！」

公司表示，「但是我們可以將心比心，在國中時代屬於青春期的孩子們，有些人希望能讓自己輕鬆一點，有些人就特別的積極，積極的人面對想讓自己輕鬆的同學，總是會有很多的鼓勵和影響，也許感覺並不那麼令人舒服。」

▲小甜甜在臉書公開家暴真相，提到白家綺勸她別告老公，要求她「把這件事當成心裡不能說的秘密！」對此，白家綺的經紀公司也回應了。（圖／翻攝自小甜甜、白家綺臉書）
▲曾阻止小甜甜報警的白家綺，遭網友爆料曾霸凌國中同學，意外掀起輿論。（圖／翻攝自小甜甜、白家綺臉書）
公司指出，「白小姐一直都很兢兢業業地在自己的學業和工作上，他的積極很可能也對別人造成了一些壓力，如果這樣的壓力解讀為霸凌，似乎就言重了。期望媒體與各界都能夠接納在數位時代的眾聲喧嘩。我們身為經紀人，嚴正指責家暴行為，也堅持抵制任何一種形式的霸凌，每個人都該有健康和諧的生活領域。我們期待：整個事件回歸到法律層面來思考，就證據來論斷。我們的社會價值都希望和平勸和，這一則家庭的事件，我們也希望能夠盡快釐清來龍去脈。」

最後公司聲明：「如果可以法律的回歸法律，當事人回歸當事人來面對，周邊的善心人士就暫時放下亦步亦趨地關心，讓事件回到理性討論的空間。我們相信將會是對當事人最好的。」（編輯：詹鎰睿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

白家綺遭控霸凌「手段完全沒變」　公司反擊：有證據才講

獨／小甜甜槓白家綺　民視放話絕不封殺：除非演員請假

白家綺勸小甜甜「忍受家暴」當心裡秘密！經紀公司發聲了

陳美鳳護小甜甜「動口不動手」　不捨白家綺公親變事主

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀