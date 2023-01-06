白家綺爆霸凌國中同學！公司急緩頰「積極造成別人壓力」

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公司表示，「但是我們可以將心比心，在國中時代屬於青春期的孩子們，有些人希望能讓自己輕鬆一點，有些人就特別的積極，積極的人面對想讓自己輕鬆的同學，總是會有很多的鼓勵和影響，也許感覺並不那麼令人舒服。」
公司指出，「白小姐一直都很兢兢業業地在自己的學業和工作上，他的積極很可能也對別人造成了一些壓力，如果這樣的壓力解讀為霸凌，似乎就言重了。期望媒體與各界都能夠接納在數位時代的眾聲喧嘩。我們身為經紀人，嚴正指責家暴行為，也堅持抵制任何一種形式的霸凌，每個人都該有健康和諧的生活領域。我們期待：整個事件回歸到法律層面來思考，就證據來論斷。我們的社會價值都希望和平勸和，這一則家庭的事件，我們也希望能夠盡快釐清來龍去脈。」
最後公司聲明：「如果可以法律的回歸法律，當事人回歸當事人來面對，周邊的善心人士就暫時放下亦步亦趨地關心，讓事件回到理性討論的空間。我們相信將會是對當事人最好的。」（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110