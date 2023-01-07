電影《想見你》施柏宇祭肉胎裝跳舞！許光漢吃味9字抱怨
電影《想見你》「鳳南小隊」回台南了！主要演員柯佳嬿、許光漢、施柏宇，以及監製林孝謙、製片人麻怡婷、編劇呂安弦也履行曾立下的2023萬票房公約。今（7）日，特別南下台南三井Outlet，送出500杯「全糖甜心」珍珠奶茶，現場粉絲大排長龍，尖叫聲不斷。
記者黃雅琪/台南報導
電影《想見你》今日到台南舉行粉絲感謝會，有4名台南大學生粉絲早上6點就來排隊了！還有韓國粉絲飛來台灣聲援。主持人在現場公布，目前全台灣票房已經達到6000萬，團隊再次許下新的8000萬票房公約，宣布會再舉辦新的活動與大家見面！看到來自各國的粉絲特別到現場支持電影，許光漢有感而發說：「很想要抱抱他們！」
即將在1月10日慶祝38歲生日的柯佳嬿，今日團隊也特別推出蛋糕為她慶生，柯佳嬿感動落淚，並許下3個生日願望，祝福大家身體健康、票房大賣，在默許第三個願望時突然有粉絲大喊「早生貴子」笑翻眾人。這回為電影獻唱插曲〈執迷有悟〉的柯佳嬿，也在現場再展歌喉。
施柏宇受訪時開出承諾，如果電影票房破億的話，他會自拍跳舞影片送給粉絲，一旁的柯佳嬿建議穿「肉胎裝」再跳更有誠意，許光漢則是開玩笑說：「柯佳嬿裸下半身，施柏宇裸上半身！」眾人問許光漢要裸哪個部位？他無奈道：「你們差不多也看過啦！」逗得現場大笑不已。