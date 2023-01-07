小甜甜老公被譙軟飯男！公開夫妻經濟分擔：感謝老婆

小甜甜（張可昀）在臉書控訴被老公宋晉賢「坐在身上徒手揍」，並出示法院裁定的家暴保護令，宋晉賢發文反擊小甜甜「先一直踹我及要求我立刻去做家事」，稱老婆謊話連篇，目前宋男已經被士林地檢署檢察官依傷害罪起訴。宋晉賢昨（6日）晚再度發聲，說明與小甜甜兩人生活上的經濟分工，回應網友罵他是軟飯男。
娛樂中心／綜合報導
宋晉賢在留言處表示，他從高三開始打工，大學和小甜甜交往直到現在一直有在工作，「雖然賺的真的都不是很多，但就是夠用」，與小甜甜在一起後搬到對方自購的房子，負責水、電、瓦斯、網路費，生活用品、飲食及兩隻愛犬的花費和另一半分攤，老婆自己負責原有的車貸、房貸。
孩子出生後，宋晉賢說，保母費、保險費、保健食品等開銷，基本上由夫妻倆一起負擔，至於小孩的奶嘴、奶粉、尿布、衣服等，「由於甜甜是知名藝人的關係，小孩用品有不少廠商力挺贊助，很感謝廠商也感謝我老婆」。
不少網友仍不買單，「負責最沒壓力的還有嘴出來叫屈」、「沒有車貸房貸，當然夠用啊！沒擔當就是沒擔當」，也有人力挺，「宋先生被說成一無是處，快去找適合你的人、相信你會過的比現在好」、「撐住，加油，你的人生還有幾十年，這次挺過去就好」！（編輯：楊穎軒）