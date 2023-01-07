台股紅包行情發酵！專家：台積電法說會將成重要風向球

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至於三大法人動向方面，本週見到內外資法人攜手回補台股，外資買超66.1億元，中止連續4週賣超台股態勢，投信與自營商分別買超26.22億元、31.71億元，推升投信連續買超週數來到第29週，自營商則是逆轉連8週調節台股的態勢，三大法人合計買超124.03億元。
PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，台股2023年第一週呈現高檔震盪，三大指數以電子類股上漲2.22%最佳，其次是金融指數的1.63%，傳產類股0.55%暫居最末。
根據近20年的統計，台股在元月份的漲跌機率各半，進一步觀察各類股走勢，以電子、電腦及周邊設備的上漲勝率最佳，達七成多，且平均漲幅可達1.3%至2.3%。
然而，金融、傳產表現相對失色，反映電子類股元月在作夢行情的帶動下，往往能有不錯的表現，但今年春節時間較早，資金偏向短線交易，要見到大波段行情機率下降。
孫傳恕進一步分析，今年上半年台股仍有挑戰需要面對，包括PMI放緩、科技股將面臨2023年獲利預下修等，甚至主要國家恐出現經濟衰退困境，預料指數低點將出現在第一季，第二季維持低檔震盪走勢，直到下半年台股開始反映聯準會停止升息、甚至年底降息預期，將可望見到一波資金帶動的台股彈升行情。
另外，他也提到，下週晶圓龍頭大廠台積電將於12日舉辦法說會，會中所釋出對於未來的市場展望，將是台股第一季重要的風向球，且晶圓龍頭大廠釋出展望能否穩定軍心，將直接牽動台股多頭士氣。
台積電此次法說會於封關前舉行，預料市場股價表現能及時反應首季展望，若晶圓龍頭大廠能釋出優於預期的看法，更有利於提振整個半導體產業與科技股的表現。
孫傳恕建議，由於科技股基本面將於上半年率先落底，配合聯準會於年中有望停止升息，投資人不妨趁市場拉回築底時，逢低布局具有成長前景的伺服器、關鍵電子零組件、EV、半導體、能源及解封受惠股等，以迎接下半年的漲升走勢。