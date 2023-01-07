王鴻薇諷「政見可去選總統」 吳怡農：她對立委角色不熟
台北市中山、北松山區立委補選將於明日投票，民進黨候選人吳怡農今（7）日在同黨立委蘇巧慧陪同下，持續在中山區進行車隊掃街，並於出發前受訪。被問及提出台北、基隆與汐止合併的政見，遭到國民黨候選人王鴻薇譏諷應該選總統，吳怡農表示，對手這樣批評，顯示她對立委角色、功能或許不太熟悉，也凸顯2個人的不同，一邊是希望認真做事，另一邊持續噴口水。
記者黃宣尹／台北報導
吳怡農今日持續在中山區進行車隊掃街，他於出發前受訪表示，今天行程安排跟媒體聯絡有落差，所以馬上就改善了，謝謝蘇巧慧排開行程，大老遠從新北市過來。
繼昨日受訪後，今日再被問及競選宮報上寫下「2026年地方選舉前，完成台北市與新北市汐止區及基隆市行政區域合併」，吳怡農再次解釋，台灣整體行政區域重劃有三個重點，第一，六都跟其他縣市差距越來越大，希望要縮短；第二，跟亞洲鄰國的首都比較起來，台北市人口太少，發展動能相對不足，希望透過北北基合併，提升大台北都競爭力。
第三，松山機場周圍有3000多公頃管制區，橫跨台北、新北與基隆，期待2030年前可以透過大台北都整體規劃，搭配松機遷移、行政區重劃，讓大台北更有競爭力。
對於王鴻薇譏諷提出行政區重劃政見應該要去選總統，吳怡農說，自己提的每個政見都是國會議員應該要有的想法，對手這樣批評，顯示她對立委角色、功能或許不太熟悉，也凸顯2個人的不同，一邊是希望認真做事，另一邊持續噴口水。
至於參選台北市長慘敗的陳時中發文支持，吳怡農表示，感謝許多戰友、前輩，用不同方式加油、給予肯定，大家支持自己的選舉理念，希望可以一起提升台灣民主文化與風氣。