春節酒類送禮指南！威士忌聯名媽祖加持　巨型錢母超吸睛

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仕高利達蘇格蘭威士忌，在2022年備受國際肯定，在「仕高利達12年」、「仕高利達金雪莉」葡萄酒大賽 (IWSC)、國際烈酒競賽(ISC) 獲得金、銀獎肯定。新年與奉祀開台媽祖的嘉義新港奉天宮合作，推出喜氣洋洋的春節禮盒，除將象徵媽祖「天后之尊」的冕冠燙金印在代表三款佳釀的藍、橘、金三色禮盒上，還隨美酒贈送一枚獨一無二的「仕高利達X嘉義新港奉天宮」的聯名錢母。
【歐肯招財兔新春禮盒】
來自蘇格蘭的單一麥芽威士忌歐肯（Auchentoshan），此次與曾榮獲2021英國D&AD Wood Pencil winner、2021德國紅點設計以及2018台灣國慶主視覺設計師葉忠宜，聯名推出3款，12年、18年、三桶「歐肯招財兔新春禮盒」，為2023年獻上最潮的節慶禮盒。日本原裝進口紙材，精裝書本的形式承裝「銀兔滿堂」的好運概念，3款限量招財兔公仔各有不同的喜悅表情，除了送禮外以相當適合收藏。
【威蓋堡單一麥芽威士忌】
來自美國的單一麥芽威士忌，過去國內進口單一麥芽威士忌大多數以蘇格蘭、愛爾蘭、日本等大產區為主，近期英蓋爾洋酒獨家引進來自美國單一麥芽威士忌品牌威蓋堡（Westward Whiskey），酒廠標榜製程由當地的麥芽及啤酒酵母進行低溫發酵，加上過程融合美國淡啤酒的釀造與像波本威士忌的陳年，創造出美國獨有的產地風味。威蓋堡也於2022年頂尖20大威士忌評比榮獲第5名殊榮，是今年前10名中唯一一款來自美國的單一麥芽威士忌，少見的特色風味適合送給喜愛威士忌的親朋好友嚐鮮。
【2023 WAT DOUBLE兔春節禮盒】
最會製作話題滿點禮盒的WAT，以三款瓶裝雞尾酒搭配甜香好滋味的詩特莉餅乾，外盒設計充滿新春祝賀、雙倍可愛元素。其中有著可愛造型喜氣爆表的兔兔酒標「桂圓香烏龍雞尾酒」是專為農曆兔年研發的新口味，還有四季金桔、洛神烏梅雞尾酒兩款暢銷口味，過年過節拿出來享用，就像把專業調酒師請到家，是年節走春拜年最值得入手的特色伴手禮。
【臺虎否桔兔來 新春限量禮盒】
臺虎推出瑞氣千條、耀眼奪目的「否桔兔來兔年限定禮盒」，成雙的吉祥喜氣金桔啤酒，象徵發發發的8.88%酒精濃度，讓微醺中帶點偏財運，一掃疫情期間的不如意。搭配兔年限定招財進寶的巨型紀念錢母，錢幣刻上祥瑞雙兔，並結合福祿壽的好意象，讓民眾團圓相聚時，能帶著金光閃閃的年節禮盒，為親友送上新春祝福。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！