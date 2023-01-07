泰山詹家今告「龍邦3鱷」　涉十億內線交易與背信

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詹皓鈞解釋，11月25日，開董事會之前，依政府規定7天前要發函給所有董事及獨董有關開會的議題及內容，裡面清楚寫到要賣全家股票及另外2隻股票，做資產活化等。很顯然，所有董事及獨董都知道此消息，12月2日正式召開董事會，最後投票以多數贊成通過賣全家的議案，12月5日當天收盤就是跌停板。
詹說，泰山跌停板的時候，收盤價是41.55元，盤後交易看到龍邦用45塊錢將近10億元的資金，跟前任董事長詹岳霖交易，當天收盤價，詹岳霖賺了1億多，龍邦反而賠了3億多，這交易很顯然是內線交易，因為之前新聞有報導，劉偉龍跟詹岳霖有見過3次面，要求詹岳霖將手上的持股賣給龍邦，這很顯然是之前就知道了，很明顯是內線交易。詹質疑，劉偉龍顯然在朱國榮的授意下，事先與詹岳霖議價，才會出現買入價格，遠比收盤價高出8.3%的離奇現象。
詹皓鈞表示，他也想為龍邦所有股東發聲，因為鉅額交易的取得或處理，規定是1億以上要經過董事會的授權，但龍邦的重訊公告卻載明「董事會通過日期：不適用」，很顯然，劉偉龍未經董事會授權，拿公司的10億元跟詹岳霖、總裁詹仁道完成10億元交易。
詹批評，上市公司真的不能這樣做，要花任何一毛錢要經過董事會的授權，這都嚴重影響龍邦股東的權益，如果每一家公司都可以不經過董事會就隨意將公司的資產拿去隨意交易，龍邦因為買這筆虧了將近3億元，龍邦的股東應該會覺得這是在亂來，台北地檢署應該重視此問題，這是很明顯的背信。
詹家今提告詹、朱、龍3人，並在新聞稿中稱呼3人為「龍邦3鱷」，顯示詹家內鬨糾紛熾烈。