行政院文化獎名單公布　李淑德、黃俊雄、吳靜吉獲獎

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文化部指出，李淑德長年在全國各地奔走，主動尋找適於演奏小提琴的少年人才，耐心培育全台各地資賦優異的小提琴少年，培養出許多知名小提琴家與學者，對台灣音樂發展及提升國際能見度具卓越貢獻，因而有「台灣小提琴之母」、「台灣弦樂教育的拓荒者」及「製造人才的人才」等稱號。李淑德曾於1993年榮獲「台美基金會人文獎」、2015年獲頒教育部「藝術教育貢獻獎」之「終身成就獎」、2017年獲總統頒授二等景星勳章。
黃俊雄，1933年出生於雲林，14歲起，隨父親黃海岱學習布袋戲，經歷內台戲、電影、電視時期，積極創新布袋戲表演方式與技術，19歲自組五洲園第三團，勇於嘗試布袋戲的改革，演出形式廣受好評，不僅在內台布袋戲嶄露光芒，1958年更以布袋戲電影《西遊記》參加法國坎城影展。
1970年代起，黃俊雄將傳統布袋戲改編為電視布袋戲，掀起台灣電視布袋戲演藝高峰，其中《雲州大儒俠史豔文》風靡全國，「在電視前看史豔文」也成為台灣人的共同回憶。
黃俊雄曾於2002年獲第37屆電視金鐘獎終生成就獎－特別獎、2006年獲第十屆國家文藝獎－偶戲藝師、2010年獲教育部表揚推展本土語言傑出貢獻獎、2011年獲文建會指定為重要傳統表演藝術「布袋戲」保存者、2015年獲總統頒授二等景星勳章。
文化部指出，吳靜吉於1939年出生宜蘭，是教育工作者、文字創作者，也是表演藝術工作者、文化事務管理者。其對當代劇場發展、文化藝術環境、藝文學術交流、表演藝術團隊經營等範疇皆有卓越貢獻成果，被譽為台灣文化的推手。
1977年吳靜吉與金士傑等人接手耕莘實驗劇團（後更名為蘭陵劇坊），將La MaMa實驗劇坊的經驗與訓練方法帶回台灣，融合東西方劇場元素與臺北生活經驗，開創演員為主的劇場概念，對台灣當代劇場發展影響深遠。吳靜吉協助各領域創造「創造力」，授課、演講、參與劇團，並開創偏鄉藝術教育，讓偏鄉兒童接觸多元劇場。吳靜吉曾於2020年獲教育部第7屆「教育部藝術教育貢獻獎」終身成就獎、2021年獲文化部文協獎章。
文化部表示，行政院文化獎為我國官方主辦等級最高的國家文化獎項，藉以表揚我國傑出藝文人士的終身成就。其評審作業程序嚴謹，先以書面提名後進行書面初審，經至少3名評議委員書面初審同意，再提請評議會進行決審會議，經三分之二以上之委員出席及出席委員四分之三以上同意通過後，報請行政院長核定，頒獎典禮將邀請行政院長親自頒授文化獎章、證書及獎金予受獎人，以示尊崇。