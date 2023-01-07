哪家超賠本？四大超商福袋開箱「明細全清算」：這包最賺

我是廣告 請繼續往下閱讀
◾大獎：瑪莎拉蒂Levante GT跑旅（2名，市價396萬元）、柏金包 BIRKIN牛皮30CM（1名，市價86.6萬）、光陽lonex S7R電動機車（20名，市價近9.9萬元）。
7-ELEVEN今年最低價的基本款福袋是299元，共有8種造型，最大價值之一就是外裝提袋，有托特包、拉鍊提袋兩種袋型。根據超商實際售價來估算內容物總值，約是147元左右，等於花152元可額外買到實用的防水提袋、IP紅包袋、咖啡買1送1優惠券及396萬海神超跑抽獎機會。
📌299元福袋開箱：市價總值795元
▪防潑水拉鍊提袋市價599元
▪紅包袋2入市價49元
▪華元野菜園25元
▪華元鹹蔬餅25元
▪mini口口香10元
▪伊藤園蘋果紅茶29元
▪鹽質擔當補給飲料海鹽檸檬29元
▪舒潔淨99抗菌濕巾29元
🟡全家福袋200元，限量95萬個
◾大獎：頭獎實領稅後300萬現金，二獎是價值150萬以上A180 AMG LINE賓士車2台。
基本款福袋和去年一樣維持200元，內容物也是分為A至L共12組商品組合，但今年業者作法很佛心，官網公布的福袋內容排序1至12、恰好對應編號A至L，且大部分門市都貼心在福袋上註明編號，讓消費者免於「摸骨」盲猜。
實際開箱內容物，光是食品的市價總值就達200元，等於免費獲得1款週邊贈品及「稅後300萬現金」頭獎機會，這次拿到的贈品是咒術餐具墊組，當初上市時還要點數400點+249元。業者透露，A至L共12款組合清單都有經過估算，每袋食品總值都會是200元。
📌200元福袋開箱：市價總值449元以上
▪咒術餐具墊組249元
▪茶裏王日式綠茶20元
▪鹹蛋黃餅38元
▪法式巧克力燕麥脆米花35元
▪葡萄糖珠22元
▪樂事海苔口味洋芋片35元
▪鹹蔬餅25元
▪孔雀香酥脆香魚25元
🟡OK超商福袋100元，限量10萬個
◾大獎：GIA 1克拉鑽石項鍊（1名）、tokuyo Mini按摩沙發（1名）、TOSHIBA 43吋液晶電視（2名）、PANASONIC 6L除濕機（2名）
OKmart的年節福袋就是這麼簡單粗暴又直接，只有1款、而且只要100元，但倒出來的豐富程度，被網友封為CP值最划算代表。內容物共有5種組合，但從外裝上無法辨識，實際開箱食品市價總值是129元。另附一張「保證中獎」刮刮卡，最小獎是5元折價券，頭獎則是價值36萬元的1克拉鑽石項鍊。據了解，OKmart福袋的5種組合都達保底100元以上價值，最划算組合總價是147元，而這次恰好是開到最低總值129元組合。
📌100元福袋開箱：市價總值129元
▪華元鹹蔬餅20元
▪寶卡卡30元
▪立頓巧克力奶茶15元
▪可口可樂隨型罐25元
▪蘭諾衣物芳香豆30元
▪張君雅小妹妹捏碎麵9元
🟡萊爾富福袋200元，限量26.3萬個
◾大獎：Honda HR-V（1台）、iPhone14 128G（100台）、Celine AVA手袋（1名）、Sony 55型4K智慧顯示器（2名），以及Dyson吸塵器、Dyson空氣清淨機、Nintendo Switch主機各1名。
200元福袋共有6種內容物組合，每種組合都是6樣糖餅、飲品、日用品，不過從外觀上無法辨識。實際開箱內容物，6樣商品的市價總值是247元，另外附有優惠DM（漢堡王多樣買1送1）及抽獎券。據了解，6種組合中商品最高總價是259元。
📌200元福袋開箱：市價總值247元
▪Airwaves酷涼FUN塊49元
▪田園市集蒜味杏仁果36元
▪星太郎超寬條麵39元
▪奇動能量飲39元
▪可樂果35元
▪肌研光透潤瞬效補水面膜49元