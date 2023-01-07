隋棠「女明星命盤」曝光！唐綺陽親睹全程驚呆：根本奇蹟
知名星座專家「國師」唐綺陽，日前邀請女星隋棠一同錄製Podcast大聊特聊，結果好奇一看隋棠的個人命盤，竟讓她倒抽一口氣，直呼「她骨子裡根本是個男的XD」、「能當女明星根本是奇蹟！」
娛樂中心/綜合報導
唐綺陽6日在臉書開心分享，「各位，隋棠來我Podcast了！」同時影像畫面也在YouTube上公開，「然後你會全程看到我驚訝的表情！」原來隋棠在節目上坦承，小時候的她又皮又好動，大大小小的傷都有承受過，包含幼稚園被船板打暈，滿臉都是血，縫了30針，還有小學時期跟狗玩被咬，臉蛋又縫了24針等等。
難怪會讓唐綺陽非常震驚，迫不及待想查看隋棠的個人命盤，「她太陽在美女與鋼鐵人的盛產地天秤，個性強硬度我早有心理準備」，但最終仍倒抽一口氣，「哪裡只是普通的美女星盤，她骨子裡根本是個男的XD。」
事後唐綺陽也在臉書解釋，「我的意思是⋯想像調皮小男孩成長過程會有什麼？該受的傷她沒少過，大大小小縫過快100針，而且臉上就有兩個大傷，這樣還能當女明星根本是奇蹟」，最後更笑著形容隋棠，「我看著外表美麗的她，完全無法想像她未來會往哪裡去…感覺如果命運安排，她當警政署長或某種信念的教主我都不意外呢。」（編輯：詹鎰睿）