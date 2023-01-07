防堵非洲豬瘟！移民署南投站深入工業園區

農曆春節將至，移民署中區事務大隊南投縣服務站偕同專勤隊與南投縣政府社會及勞動處，前進轄內欣美實業及茂順密封元件科技股份有限公司，舉辦3場「關懷移工暨防治非洲豬瘟宣導」活動。現場有越語、印尼語及泰語通譯將宣導內容以移工母語即時口譯傳達給現場移工，讓他們能清楚了解宣導內容及相關權益。
記者賴正琳／綜合報導
因應邊境逐步開放，近期旅客違規攜帶動物產品違規案件有增多趨勢，本次南投縣服務站配合農曆春節辦理112年度首輪移工關懷服務，除宣導停居留相關法令外，並加強呼籲移工切勿違規輸入動物產品，如果自過去3年發生非洲豬瘟國家地區違規攜帶豬肉產品入境遭查獲，第1次違規裁處新台幣20萬元罰鍰，第2次違規者即裁處100萬元罰鍰。若是未具居留身分，遭裁處20萬元罰鍰而無法當場繳清者，將拒絕入境。此外，自發生非洲豬瘟的國家地區以郵遞寄送輸入豬肉產品，首次經查獲確認，將處郵包收件人罰鍰20萬元，第2次以上則重罰100萬元。
移民署南投縣服務站站主任蔡崇富表示，年節將至，離鄉背井來台灣工作的移工難免懷念家鄉味，呼籲移工務必遵守相關法規，以免被重罰得不償失。另外也提醒移工騎乘電動自行車須合格掛牌才能上路，千萬不要擅自改裝；年節聚餐也不要酒駕，一起平安快樂過好年。