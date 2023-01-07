「大姐級女星」錄影暴怒飆罵！邵庭認：在演藝圈最討厭她
小S主持的節目《小姐不熙娣》日前舉辦特別企劃「假交換禮物真爆料大會」，不僅ㄚ頭詹子晴自爆出道時被一名大咖歌手熱情追求過，就連另一名來賓邵庭也忍不住加碼爆料，其實有位「大姐級女星」曾當著她的面，對工作人員發飆，只因為幫她別麥克風的人沒有說敬語，讓邵庭印象深刻，「我真的很意外，這個人會這樣！」
娛樂中心/綜合報導
邵庭在節目中坦言，「這件事情我記很久，很意外這個人會這樣！」她表示，這是6、7年前，在她主持的寵物節目所發生的事，由於當時錄影地點在宜蘭，現場也都已經準備好，即便該名女星遲到，以及到達後沒有任何的表示，繼續整理梳化，讓大家再等將近一個鐘頭也都還好。
直到攝影助理上前幫忙別麥克風時才發生狀況，「結果忽然這個女來賓就生氣『你在幹什麼啊！』超爆兇而且臉非常臭」，也讓大家頓時一頭霧水，所有人都嚇到不敢講話，後來該名女星才接著飆罵：「你們現在工作人員別Mic都不用講敬語嗎？都不講敬語是不是，這麼不尊重人。」直到製作人出面頻緩，大家休息一陣子，並安撫該名女星將近20分鐘，才願意出來錄影。
邵庭指出「她其實是一個，可能像姐的地位」、「有一點年紀」、「你絕對想不到是她！」也是從那次事件後，工作人員都會互開玩笑，看著該名女星的社群動態嘲諷，「你有用敬語嗎？」，可見大家都記恨到現在，「後來還有一些工作會遇到她，但我都會婉拒，就我不想跟她遇到，我覺得太受傷。」
事後，小S也從邵庭口中得知女星的真實身分後，竟強忍著情緒回應：「很震驚！」有趣的是，邵庭抽到的禮物，剛好是蘿莉塔送的，用來防小人的酒「劍人夕鶴」，也讓邵庭不禁自嘲：「我要在敬語姐面前喝它！」（編輯：詹鎰睿）