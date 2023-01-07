蕭景田無羈押必要改1500萬交保 黑衣女秒現身辦保
前國民黨中常委蕭景田的800萬元交保裁定，昨晚遭高院撤銷發回。士林地院今（7）日下午重開羈押庭，據悉，蕭景田當庭快篩呈2條線確診。儘管蕭仍否認犯行，但法官仍以蕭有逃亡事實但又自行到案，認為無羈押必要，裁定交保金額提高至1500萬元，並限制出境出海、限制住居，禁止蕭與相關共犯、里長、里長候選人接觸、交談。裁定一出爐，一名黑衣女子秒現身幫蕭辦理交保手續。
記者潘千詩／台北報導
法官認為，蕭姓嫌疑人雖否認犯行，但依照檢察官羈押聲請書所載共犯、證人的證詞，以及卷附跟扣案的相關資料，仍足認蕭涉犯《公職人員選舉罷免法》行賄罪嫌重大，但因相關里長及里長候選人均已於調查局及檢察官偵查中到案作證，且有證物扣案，故認無勾串及滅證的情形。
另外，裁定也指出，蕭雖於搜索當日翻牆逃走，但也在數日後向地檢署報到，雖有逃亡事實，但無羈押必要，准以新台幣1500萬元具保。
檢調接獲檢舉，國民黨台北市議員林杏兒的樁腳曾繁川，為求林杏兒當選，涉向選區內多位里長買票，而蕭景田疑為出資者。
檢調去年底發動搜索、約談，但蕭景田卻從住處翻後牆離開，因此遭檢方發布通緝。直到今年1月3日才自行到案，最後遭士檢聲押禁見，但士院裁定800萬元交保。
士檢抗告後，高院認為檢方抗告有理由，昨晚撤銷原交保裁定，發回士院更裁。