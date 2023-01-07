從《原子少年》火星蛻變到FEniX 他被控「前後差異大」
從選秀節目《原子少年》火星進化，以新團名「FEniX」出道，5團員包括MAX、陳峻廷、夏浦洋、李承隆和曹家齊，近日到知性網路節目《名人說生活》，宣傳全新單曲《Fire Fighter》，接受主持人夏和熙拷問。
記者侯家瑜/綜合報導
被問到誰對隊長MAX的意見最多？峻廷自招：「我吧！如果真的要講，應該是我，我最敢跟他頂嘴，因為MAX就是獅子座，他就很像一隻獅子，而我是牡羊座，比較火爆一點，就很想硬衝他，不想像其他3個人，順著他的毛摸。」至於FEniX哪一位妝前妝後反差最大？全體一同指向峻廷，包含他自己，家齊透露：「峻廷有跟我分享一個故事，他之前跟承隆去探班《金星號飛船》，然後大家有認出承隆，但站在旁邊的峻廷卻沒被認出，大家都以為他是工作人員。」峻廷則笑回：「他講話太好聽了，那天也一半以上的人，沒有認出李承隆，他應該也算反差很大，但我比他還嚴重。」
事實上，5位團員在《原子少年》被併成火星的時候，並不知道彼此就會是一起打拚的戰友，家齊直呼：「就是接到電話通知說下禮拜開會，才知道我們要出道。」對於成團浦洋樂見其成：「因為知道自己唱歌不好，需要大家一起幫忙。我是很喜歡唱跳這件事情，但知道如果以個人的實力可能沒有辦法撐起整個舞台，再加上我的個性其實也是蠻喜歡依賴在團體裡的。」峻廷也說出真心話：「我從來沒有想過這件事情，本來也沒有打算要走唱跳這條路，甚至還要跟一群人生活在一起。本來覺得我應該要單飛，因為很喜歡戲劇這一塊。」