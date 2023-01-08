90歲開始也不晚！日嬤撕貼報紙拼到出書　背後藏鼻酸原因

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不過讓木村阿嬤做此決定，其實是源自於2018年的一場悲劇。當年11月30日，陪伴木村阿嬤一生的丈夫去世，讓她大受打擊，晚餐桌上少一雙筷子、睡覺時旁邊沒有熟悉的溫暖，木村阿嬤的生活頓時失去重心，不論做什麼事情都提不起勁。
大女兒看到木村阿嬤茶不思飯不想的模樣，十分擔心她如此沮喪和孤獨，想起了父親住院的時候，醫院走廊擺放的拼貼畫，便鼓勵木村阿嬤嘗試撕紙貼會。雖然一開始木村阿嬤頻頻拒絕，認為這件事情太過困難，但後她想到，丈夫曾說過「無論有多大年紀，人們都必須學習。」覺得女兒鼓勵自己接觸拼貼畫，其實是丈夫借女兒的口，對她做出的一番勉勵。
於是木村阿嬤便下定決心，開始進行拼貼畫創作，但是在這之前她從來沒有畫過任何一幅畫，「雖然丈夫的愛好是做陶器和其他東西，但我不太擅長繪畫，所以我最初讓我大女兒為我畫草圖，我的大女兒現在從事設計工作。」不過在女兒的指導之下，木村阿嬤慢慢學習，最後也終於能自己畫出草圖。
木村阿嬤將隨處可見的報章雜誌作為創作素材，主題圍繞著人們熟悉的物品，除了花卉、蔬果、水果和動物之外，她還能拼出漢堡、洋芋片、麵包等。選擇能迅速吸引目光的主題，並融入了木村阿嬤自己在生活中所累積的觀察，並且巧妙運用配色和紙張的材質，細膩呈現出各種物品的不同質感，成品總是能夠驚豔眾人。
漸漸地，木村阿嬤體會到拼貼的樂趣，並欲罷不能地沉醉在創作當中。她每天會花上約6到7個小時進行拼貼，並努力嘗試著每天完成一幅作品。有時候製作比較複雜的作品時，甚至還會因全心沉浸在創作中，而廢寢忘食。
木村阿嬤東京擔任插畫師的孫子木村いこ在推特上分享了木村阿嬤的作品，引起了網路熱烈的迴響，樸實又溫暖的風格受到了網友喜愛。在2020年，木村阿嬤推出了第一本作品集《90 セツの新聞ちぎり絵》之後，隔了一年又推出續集《91 歳セツの新聞ちぎり絵 ポストカードブック》。
木村阿嬤的推特帳號如今已經變成了「93歳セツの新聞ちぎり絵」（93歲的節報紙拼貼畫」，持續創作的時光飛逝，即使是在高齡90歲時才展開藝術創作的生涯，但在投入的過程中，木村阿嬤不僅找到了心靈寄託，更有了新的生活重心。