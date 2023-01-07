蓮霧遭寒害 高市府1/8啟動現金救助每公頃10萬元
今年受到兩波寒流影響，高雄地區蓮霧出現落果與寒害等狀況，市長陳其邁除要求農業局加快勘災與災情查報，協助農民減少損失，儘速復耕外。農業局也隨即邀集勘災小組專家代表會勘，爭取蓮霧農產業天然災害現金救助及低利貸款，今天農委會已公告高雄全市蓮霧現金救助。申請時間自1月8日起至1月17日止（假日不休息）受理農民申報。
記者郭凱杰／高雄報導
立法委員邱議瑩首先於臉書關心蓮霧農友寒害，即刻就邀集農委會與市政府勘查了解災情。雄地區蓮霧種植面積約410公頃，集中在六龜區有351公頃，因12月連兩波低溫影響，各產區蓮霧陸續出現落葉、落果及花朵寒害等現象，受災逾2成。經市府農業局於1月3日邀集改良場、農糧署確認本市蓮霧災損情形已達現金救助門檻。農委會核定高雄全市蓮霧每公頃10萬元的現金救助及低利貸款。
農業局局長張清榮提醒農友，蓮霧受損失達2成以上之農友，請自1月8日起至1月17日前（假日照常受理申請），持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，向土地所在區公所申辦現金救助。張清榮也表示，農業局全力協助與加速勘災與現金救助發放，農友復耕若需低利貸款，亦可洽當地農會辦理。