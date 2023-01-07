樂天最美胖了！陳怡叡「贅肉溢出啦啦隊服」 殘酷照曝光
「樂天第一美」陳怡叡（Yuri）擁有高顏值五官、D罩杯好身材，拍過不少電影、電視劇，先前加入運動實境節目《全明星運動會4》紅隊人氣竄升。陳怡叡昨（6日）在IG分享發福的動態，腰內肉溢出啦啦隊服，讓她下定決心開始減肥。
娛樂中心／綜合報導
曝光的影片，陳怡叡拿手機自拍，先對鏡頭放送甜笑，接著往腰部的方向拍攝，只見她輕輕一擠，腰間贅肉從中空啦啦隊服的縫隙跑出來，她還用手捏了一下，配文寫下：「我先拍下來警告我自己今天開始減肥！」附上一個眼眶泛淚的表情符號。
陳怡叡大學為了圓唱跳歌手的夢想，從高雄轉學到台北，半工半讀下好不容易找到經紀公司，預備組成女團，但因合約問題解散，後來成為韓國女團練習生，沒想到，出道前又因故被韓方解散，直到被挖掘加入Uni Girls，才開啟啦啦隊生涯，目前為樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員。
熱愛表演的陳怡叡，2017年起開始參加廣告、戲劇演出，也在網路節目《木曜4超玩》一日系列中客串，曾參演電影《練愛iNG》、《哈囉少女》、《刻在你心底的名字》、電視劇《HIStory4 - 近距離愛上你》、《逆局》、《村裡來了個暴走女外科》等，2021年8月發行個人首本性感寫真。（編輯：楊穎軒）