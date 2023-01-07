哈囉「萬兔水啦」　中市188秒煙火超吸睛

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新聞局說，跨年晚會在水湳中央公園舉行，隨著倒數時刻接近，人潮愈來愈多，截至凌晨12時，現場共湧入約22萬人次。盧市長在倒數前，戴著可愛兔耳到場陪伴市民跨年，以破紀錄的10字旋風致詞，祝福大家新年快樂！「3、2、1」倒數跨年後，從舞台上拋出「閃耀台中」4顆巨大球，民眾高舉雙手不斷讓球滾動，全場歡笑聲不斷，共同迎接嶄新的2023年。
新聞局表示，為讓大家回味絕美的煙火展演，新聞局特別製作精華影片，呈現188秒絢麗高空煙火秀，包含四大主題—「2023榮耀台中」以高空煙火璀璨施放，選配30種以上精美花色，搭配面寬200公尺的中低空煙火同步升空，為新的一年璀璨揭開序幕；「百花齊放焰舞星空」施放數十種花朵類高空煙火，各式繽紛色彩，呈現漫天花火百花齊放；「奔向未來動感無限」以跑動扇形效果表現生動的動態畫面，搭配飽滿艷麗的高空彈煙火，展現出生氣蓬勃、層次鮮明的煙火畫面。
此外，「彩金流瀑幸福台中」運用金銀色系列煙火，在天空連續升空綻放，創造出夜空中獨特的金色線條煙火景象，進入結尾段則大量運用優雅的金色系列拖尾類煙火，在天空連續升空綻放，創造出夜空中獨特的金流星銀瀑布效果，讓現場觀眾驚呼連連，共同歡度精彩的煙火饗宴。