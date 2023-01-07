管爺戰賴神、卸任選總統？管中閔：我無這款屁股

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管中閔今天會後受訪直言，以粗俗的回應是「我無這款屁股」，文雅的回應則引用袁世凱二兒子袁世凱的詩詞「絕憐高處多風雨，莫到瓊樓最上層」。
他說，台大校長對他來說是能期待最好也最重要的職位，已再無所求，因此卸任後不再成為公眾人物，也希望不用再看到媒體。
管中閔日前邀請學生前來合照，造成校長室大排長龍，媒體詢問心情。管中閔說，最短站了快2個小時，很累但也很開心，學生願意在學期結束前來，代表不是很討厭這個校長，雖然離開校長職位，但還是會出現在校園裡面，希望所有學生都能在台大快樂學習，他回到管理學院，仍會對所有學生抱持一樣的祝福。
另外，他在交接典禮致詞時提到，過去4年「我全心投入，竭盡心力」，完成了許多工作，如未來大學方案的啟動，國際連結的拓展與加深，老師和學生獎補助的提高與擴大，校內規章制度的改善與更新，以及各項永續計劃的開展。
他說，「生命對我如此厚愛，讓一位年輕時的荒唐少年，有機會翻轉人生，走進學術殿堂，最終還能克服所有困難，出任台大校長，既有過這『最珍貴的職位』，我已再無所求。」
「寓形宇內復幾時，曷不委心任去留？」卸任校長後他將不再成為公眾人物，希望生活重歸平淡，讓一切回復本來。
另外，他提到，自己對於教育部所有事情沒有微詞，只有微笑，引來台下大笑，對於未來，他「期待政治干擾與壓迫」永遠絕跡於大學校園，也期待法規與制度能真正落實大學自治，台大以及其他大學才得以充分發展，真正成為學術自由的樂土。