打破鄰避設施　台中「黑水號」咖啡廳進駐水資源回收中心

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新光水資源中心位於台中市太平區祥順路，市府水利局善用水資中心的空間，進行綠覆、設置戶外運動、遊具及休閒步道等設施，更引進咖啡廳進駐，為慶祝新光黑水號咖啡廳正式營運，即日起到新光黑水號咖啡廳消費，只要出示Google打卡評論、FB或IG的分享貼文，就能夠獲得店家提供的BWC烙印杯子蛋糕乙份。
水利局長范世億表示，新光黑水號咖啡廳室外空間以山牆、流水為設計，廠址內老榕樹也完整保留，走進新光黑水號咖啡廳，續以文青又時尚的元素，室內空間以「貓」為主題意象，搭配著輕柔的音樂，如同午後的貓咪一般的慵懶、靜謐；咖啡廳內還有提供錄影、直播用攝影棚與手藝實作場，讓既有空間從鄰避變成鄰聚，也讓水資源回收中心成為城市裡內外兼備的好厝邊。
另外，咖啡廳鄰近太平祥順運動公園、奉天三聖宮等，歡迎市民朋友來喝杯咖啡，順道至三聖宮參拜、公園運動散步，體驗悠閒的時光。
水利局表示，近年積極善用水資中心的空間，進行綠覆、設置戶外運動、遊具及休閒步道等設施，甚至引進咖啡廳進駐，讓民眾感受不一樣的水資源回收中心，除處理當地污水，更結合生活美學、生態人文、節能減碳及綠能環保等概念，漸進改變民眾對於污水處理廠的刻板印象，同時突破以往封閉設計，採開放式親民設計，創造多元休閒環境，還能體驗各種遊樂創意設施，打造各式年齡、族群都能享受的資源空間，更兼具永續環保與環境教育功能。