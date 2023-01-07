「真人圖書館」讓新住民當講師　中市圖展開系列活動

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豐原洪先生說，他們全家人常利用閒暇時間到圖書館看書、逛展覽、聽講座，一方面紓解心情，一方面也自我充電再出發；上個月到圖書館參加「真人圖書館．帶你看世界」活動，聽新住民講師分享母國的風俗民情、飲食小吃等，也讓規劃新春出國的全家人，對東南亞產生濃厚興趣。
中市圖指出，不分年齡族群，每個人生活經驗都涵蓋酸、鹹、苦、甜各種滋味，《人生百味》系列講座邀請陣容堅強的講師群，首場1月14日由王筠銨女士在大肚圖書館分享「看待人生突如其來的『酸』」，暢談對抗乳癌的辛酸及重生歷程；2月12日在大里圖書館，則由越南籍講師陳友美女士分享台越文化如何碰撞出百轉千迴的「鹹」味人生。
3月4日溪西圖書館也推出人生「苦」味講座，由在PTT爆紅的網路知名作家「大師兄」，分享從事與死亡相關工作帶來的人生感悟，及如何看待人生中的「苦」；3月18日在豐原圖書館，台語金曲獎歌后江惠儀將和大家分享受到金曲獎肯定時，苦盡甘來的「甜」蜜滋味。
此外，中市圖3月份將與歐客佬精品咖啡農場跨界合作，推出「閱讀X咖啡」特色展覽，展出咖啡製作器材和咖啡主題書籍，並舉辦「啡文學講座」，帶領民眾認識咖啡歷史文化、品種介紹，並現場沖泡咖啡，讓民眾用五感觀、聞、問、品咖啡。
中市圖說明，農曆春節即將到來，中市圖各圖書館從大年初四至元宵節將同步辦理新春活動，歡迎民眾全家一起到圖書館閱讀走春，相關活動內容及春節開館訊息歡迎至中市圖官網或臉書粉絲專頁查詢。