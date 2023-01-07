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「真人圖書館」讓新住民當講師　中市圖展開系列活動

▲中市圖邀請新住民講師分享家鄉民俗風情。（圖／台中市政府）
▲中市圖邀請新住民講師分享家鄉民俗風情。（圖／台中市政府）

記者賴正琳／綜合報導

台中市立圖書館即日起至3月底舉辦「2023多元閱讀繽紛季之五感玩閱讀．母語好生活」活動，今年主題結合「世界母語日」和「五感閱讀」，第一季活動將帶來本土及東南亞語系等各國母語文化；中市圖總館也展出黃淨琪老師「黏情花藝」紙粘土創作展，以「花」為主題開啟「視覺」活動序曲；「人生百味」系列講座、「閱讀X咖啡」特色展覽等豐富活動也將陸續舉辦，邀請民眾一起創造閱讀新體驗。

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台中市政府文化局表示，2月21日「世界母語日」快來臨了，今年多元閱讀繽紛季結合「閱讀」和「母語文化」，規劃「做伙來讀冊書展（閩南語）」、「做童玩學母語（多語言）」、「母語說故事（多語言）」等活動，以輕鬆活潑的方式將母語融入閱讀生活，推廣台灣多元族群的母語保存和文化傳承。

豐原洪先生說，他們全家人常利用閒暇時間到圖書館看書、逛展覽、聽講座，一方面紓解心情，一方面也自我充電再出發；上個月到圖書館參加「真人圖書館．帶你看世界」活動，聽新住民講師分享母國的風俗民情、飲食小吃等，也讓規劃新春出國的全家人，對東南亞產生濃厚興趣。

中市圖指出，不分年齡族群，每個人生活經驗都涵蓋酸、鹹、苦、甜各種滋味，《人生百味》系列講座邀請陣容堅強的講師群，首場1月14日由王筠銨女士在大肚圖書館分享「看待人生突如其來的『酸』」，暢談對抗乳癌的辛酸及重生歷程；2月12日在大里圖書館，則由越南籍講師陳友美女士分享台越文化如何碰撞出百轉千迴的「鹹」味人生。

3月4日溪西圖書館也推出人生「苦」味講座，由在PTT爆紅的網路知名作家「大師兄」，分享從事與死亡相關工作帶來的人生感悟，及如何看待人生中的「苦」；3月18日在豐原圖書館，台語金曲獎歌后江惠儀將和大家分享受到金曲獎肯定時，苦盡甘來的「甜」蜜滋味。

此外，中市圖3月份將與歐客佬精品咖啡農場跨界合作，推出「閱讀X咖啡」特色展覽，展出咖啡製作器材和咖啡主題書籍，並舉辦「啡文學講座」，帶領民眾認識咖啡歷史文化、品種介紹，並現場沖泡咖啡，讓民眾用五感觀、聞、問、品咖啡。

中市圖說明，農曆春節即將到來，中市圖各圖書館從大年初四至元宵節將同步辦理新春活動，歡迎民眾全家一起到圖書館閱讀走春，相關活動內容及春節開館訊息歡迎至中市圖官網臉書粉絲專頁查詢。

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