單獨出席東正教耶誕禮拜！蒲亭現身克宮大教堂

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），7日獨自出席在克里姆林宮大教堂舉行的東正教耶誕節禮拜，沒有與其他教徒一起公開慶祝，這也是蒲亭多年來首次在莫斯科，而非其他地區慶祝耶誕節。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，許多東正教徒是在1月6日到7日才慶祝耶誕節，而非12月24日及25日；今年蒲亭穿著藍色夾克和白色高領毛衣，看上去有些蒼老疲憊，隻身出現在聖母領報大教堂（Cathedral of the Annunciation），觀看東正教神父主持午夜禮拜，即所謂的「聖禮儀」（Divine Liturgy）。
從現場畫面可以看出，除了神職人員，蒲亭可說是唯一參加禮拜的人，並多次在胸前劃十字。有分析指出，出於對暗殺的警戒，導致蒲亭不願像往年一樣在公開場合與許多民眾一起出席耶誕禮拜。
聖母領報大教堂位於克里姆林宮內，比起一般的教堂相對安全，在蒲亭獨自參加耶誕禮拜時，外界普遍傳言他準備宣布新一輪動員令，數量可能多達50萬，並擔心他將實施出境管制，以阻止還在服役年齡的俄國人逃離，就像去年9月那次一樣。
《每日郵報》、《太陽報》紛紛將蒲亭形容為「莫斯科暴君」，指控他在發動入侵烏克蘭戰爭之際，還以宗教活動為由，假意停火，實則繼續攻擊無辜的烏克蘭人民，相當虛偽。