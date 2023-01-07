趙小僑忙到半夜才回家！見劉亮佐「3舉動」暖哭：神隊友
女星趙小僑與演員劉亮佐結婚多年，也成功在去年7月產下一女，夫妻倆也時常在社群平台分享幸福的育兒生活。不過，隨著春節過年即將來臨，夫妻倆的工作越來越忙。昨（6）日忙到半夜才回家的趙小僑，一踏進家門就被老公劉亮佐的暖舉感動到，直呼「如果有辦奶爸比賽，他一定是第一名！」
娛樂中心/綜合報導
趙小僑在IG上PO文寫下當天狀況，「過年前比較忙，今天很難得從早到晚都不在家，早上去運動，下午去錄Podcast，晚上跟製作人吃飯」，直到快深夜11點才回到家，正想處理家務的她就發現，「水槽裡面沒有需要洗的奶瓶，寶寶的水杯也都已經消毒好了，看到寶寶的記錄表，所有的睡覺時間喝奶時間跟量都非常的固定。」
就連女兒睡覺前的最後一餐和刷牙，老公劉亮佐通通一手包辦，讓趙小僑頓時充滿無盡的珍惜與感謝，忍不住大讚「我的神隊友真的非常神，如果有辦奶爸比賽，他一定是第一名。」
貼文曝光後，立刻獲得大家留言稱讚，「最主要是可以理解寶寶需要有規律生活，肯幫忙一起紀錄的隊友，真的是奶爸模範！」、「真的是神隊友耶，好羨慕」、「願意這麼細心的爸爸真的少之又少了」、「有這樣的爸爸，一定要再拚生一個。」（編輯：詹鎰睿）