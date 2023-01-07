「愛家暖男」修杰楷 擔任bgreen運動家具一日店長

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修杰楷表示，有了小孩更重視運動保健習慣，譬如早晨起床喝溫水，以及減少澱粉攝取等，皆是他的養生常態。此外，游泳、騎單車和打 籃球是他最愛的運動。只是，若遇到天氣冷或下雨，不方便出門運動，就會在家使用「bgreen 全身垂直律動機」進行循環訓練，以不同伸展動作來加強身體各部位的肌力訓練，居家就能輕鬆運動。
活動現場修杰楷也大方傳授粉絲幾招，躺在律動沙發上，以及使用腿枕伸展放鬆的示範動作，希望大家都能享受被動式運動的好處，以及舒壓放鬆感。之後，修杰楷還和粉絲進行有獎互動，場面熱絡，粉絲們有的拿出書本要求簽名，有的搶著拍照，暖男魅力無法擋。
全球運動醫學權威陳俊忠博士也到場分享健康心得。陳教授表示，之前研究運動醫學目標，是想幫助奧運選手達到體能極限，追求最佳表現。現在發現運動醫學，更重要的是要幫助全民健康! 特別是平常沒有運動習慣，沒時間運動或是居家年長者。bgreen 運動家具能以最輕鬆省力的全身垂直/水平律動方式，讓運動融入日常生活中，是很棒的「運動家具」。
長期力推運動居家生活化的專業律動領導品牌「bgreen 運動家具」，秉持多年來對於垂直律動與水平律動療法的學理研究深厚基礎，推出兼具傳統家具工藝設計和運動健康智能科技的等速水平律動舒眠床、運動養生沙發、運動舒壓椅等多元化運動家具，榮獲世界多國發明專利，改變了人們對於運動和家具的想像，讓運動能更輕鬆地融入生活中。