與青年座談！賴清德稱如看診 盼民進黨不能只是護航政府
民進黨主席補選將於15日投票，副總統賴清德雖是唯一候選人，但其近來仍持續走遍全國各縣市舉行政見會，向黨員報告未來黨務改革、重整民進黨的規劃，並進行意見交流。系列政見會青年場今（7）日19時於台北登場，會中邀請約50位青年參與座談，賴清德仔細聆聽、記錄意見，並與青年分享看法。他說，自己感受到年輕人如同積極搶救民進黨的醫生，並非生氣而是失望，自己要讓民進黨重整旗鼓，贏得社會的信賴跟支持。
記者黃宣尹／台北報導
賴清德參選黨主席「向黨員報告-政見發表會」青年場今日晚間於台北登場，賴清德換下西裝，身著墨綠色連帽外套，在黨籍立委吳思瑤、洪申翰陪同下進場。活動首先邀請在座青年發言，有人提到領導者要定時進行談話，也有人呼籲要創建年輕人和黨高層溝通的機制，更不能讓全黨變成一言堂，賴清德仔細聆聽，並持續拿筆寫下重點摘要。
賴清德回應時首先表示，謝謝大家犧牲星期六晚上寶貴時間參與座談，這次民進黨敗選，年輕人是重要元素，因此自己責無旁貸，更要跟年輕人接觸，也要誠實接受選舉結果，並面對各界批評及自己不足，在接下來進一步針對各界意見提出對策，掌握改革契機，讓民進黨重整旗鼓，贏得社會的信賴跟支持。
賴清德也說，自己過去是醫生，在加護病房服務時，常常面對詢問病況的家屬，這次年輕人不像2020年一樣支持民進黨所以敗選，「我跟你們座談，你們就好像醫師，我就好像是病人或家屬，想要從你們談話裡面能夠聽到民進黨到底有救或沒救？」
「你們傳達很多建議跟批評，我聽起來年輕人並不是生氣，而是失望、不知道用甚麼理由支持民進黨？」他說，看到大家踴躍發言，看得出來好像很積極要搶救民進黨一樣。
賴清德仔細看著筆記，陸續回應各項建議。他表示，民進黨在中央執政，但黨的角色不能沒有，理想性、價值應該仍要存在，不能只是護航行政部門，社會有疑慮的時候也要要求行政部門說明。他也提到，民進黨必須要從事公益，結合社會力量，一起幫助需要幫助的人，讓社會看到民進黨非剛性政治團體，而是充滿社會關懷的公益組織。
他也說，民進黨知道國家有許多問題，不是只有中國武力威脅。而面對中國武力威脅，只要中國沒有放棄武力攻台的一天，台灣必須要有抵抗中國入侵的決心，進而保護台灣；另外，民進黨若沒有辦法得到原民、客家族群支持，代表黨要努力的地方還很多，未來黨部要加強原民部落的經營、對客家族群的關心。
散場後，賴清德在出口與每一位青年握手、拍照，也有青年熱情索取簽名，隨後賴清德與吳思瑤、洪申翰轉往會場旁的台灣省城隍廟參拜，並與廟方話家常後才離場。