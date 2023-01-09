子法趕火車／台鐵外部監督單位難產　家屬團體自提草案

我是廣告 請繼續往下閱讀
而將外部監督機制設置於「行政院」，具有3項優點，第一，設置於行政院有跨部會協調台鐵安全改革的權利，由唔台鐵安全改革涉及不僅是交通部轄下組織，如運安會報告所述，改善建議更涉及內政部營建署、行政院公共工程委員會，並且由於台鐵安全改革也涉及台鐵未來公司化經費籌措，勢必不能僅仰賴單一部會即處理妥適。
第二，在層級上確認上對下的監督關係，使外部監督機制設置在得以監督的位階，也可保證該監督機制獨立性。第三，外部監督機制是源於太魯閣的眼淚提出之四大訴求中「成立『官方』之台鐵組織改革的監督機制」，並經行政院長蘇貞昌承諾，將外部監督機制設置於行政院，是對積極推動台鐵安全改革的應有尊重。
「太魯閣的眼淚」委任律師陳孟秀受訪表示，家屬其實是相當無奈，當然子法推動是交通部長王國材有權限和工會來談，「但我們也和部長私底下說過，家屬也想要了解推動的面向，透過相對透明的方式，才對整體的組織是有所幫助的，因為這不是台鐵和工會的事，而是關於全民利益的，這是家屬覺得相當遺憾的地方。」
「部長可能是很善意的，有一些並不是家屬的專業或是可以參與的，但牽涉到民眾知的權利，而且不專業不代表不能表達意見。」陳孟秀指出，交通部與工會協商子法理應受人民的監督，家屬們都是很想要積極參與，這些事情都很耗費他們的心神，但是對於台鐵改革他們是真正關心的一群人，中央不應該拒絕家屬於千里之外。
而對當日會議的細節，台鐵僅回應有關成立「台鐵安全改革外部監督機制」將以獨立、超然、公正立場進行，台鐵是受督導單位，會尊重各界意見。
台鐵制式說明，為推動公司化，台鐵在2022年6月成立跨部會推動會報，統籌辦理法制及公司籌備作業，截至今年1月3日共計召開26次會議，同時台鐵局成立工作小組，邀集工會召開子法草案及其關注議題協商會議，截至112年1月5日共計召開33次會議。交通部已安排工會於推動會報進行討論，以利雙方充分溝通，儘速完成子法協商及後續公司成立工作。
王國材日前受訪表示，自己對於子法修訂的進度還是樂觀的，在1月將所有子法確定之後，相關的董事會、預算送立法院審查，維持在2024年1月正式掛牌的目標。然而對於家屬而言，交通部頻趕台鐵公司掛牌，但對外部監督機制設置態度消極，台鐵安全改革恐怕還是打上問號。