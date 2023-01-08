文學星小說《因夢想而死的我們》！揭露台灣作家追夢故事
橘子集團旗下beanfun!文學星致力於推出多元類型的台灣原創小說，近期邀請到資深作者小鹿，推出文學星首部以「作者」為主題的職業小說《因夢想而死的我們》，不但有他創作生涯的心路歷程，也點出台灣原創小說作者的困境，在多元娛樂、自媒體興起的現在，作者們該如何才能讓更多人接觸到自己的作品。《因夢想而死的我們》每週四上午11點準時於 beanfun! 文學星更新，快跟著小鹿一起踏上追尋夢想的旅程。
記者鍾怡婷/綜合報導
以代表作《深表遺憾，我病起來連自己都怕》聞名的小鹿，將十年的商業出版經驗，融入在這次文學星推出的作品中，《因夢想而死的我們》是小鹿的舊作《進入了沒想像中好混的編輯部成為菜鳥編輯，負責的作者還是家裡蹲妹妹!?》改編。以台灣輕小說業界為主題，在2016出版的時候引起讀者們很大的迴響，內容有許多小說作者會碰到的市場挑戰，也真實反映台灣出版產業的狀況。
改編新作《因夢想而死的我們》，除了彌補當年沒能完成的遺憾，也希望加入近年來娛樂的新元素，讓看過前作的讀者們有耳目一新的感覺。劇情融合台灣原創作品圈現況，點出台灣的輕小說本就受到日本輕小說的挑戰而趨於劣勢，加上行動載具多元的娛樂更是吸引讀者的目光。在這雙重挑戰之下，如何藉由經營社群媒體、號召精準讀者，也變成作者們必須要面對的課題。
《因夢想而死的我們》目前於beanfun!文學星獨家上線，文學星編輯部也邀請十位人氣繪師，迷子燒、櫻野露、風林火山、西貝魯、佩喵、玉蒔良、仙界大濕、兔姬、蘿蔔、揚欸，繪製賀圖為小鹿新作讚聲。精美的插畫也在文學星刊登，更多《因夢想而死的我們》作品訊息可追蹤官方FB粉絲團「文學星報報」，搶先追更不漏接，鎖定眾多台灣原創小說的最新動態，帶你徜徉在文字的神秘世界。