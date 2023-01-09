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子法趕火車／一邊公告一邊協商　洪孟楷搖頭：會弄巧成拙

▲洪孟楷指出，子法的修訂更該更加公開，中央一邊公告一邊協商的手法如今「弄巧成拙」。（圖／記者黃仁杰攝）
▲洪孟楷指出，子法的修訂更該更加公開，中央一邊公告一邊協商的手法如今「弄巧成拙」。（圖／記者黃仁杰攝）

記者黃仁杰／專題報導

交通部在2022下半年多次與台鐵企業工會產生溝通爭議，而交通部長王國材在立法院備詢時也坦承子法修訂在「趕進度」，為什麼交通部和台鐵要那麼急著公告子法？原因在於中央已經喊出了2024台鐵掛牌的目標，因此在以法公告的時程上相當緊湊，立委洪孟楷受訪指出，子法的修訂應該更加公開，中央一邊公告一邊協商的手法如今「弄巧成拙」，且外部監督單位如今仍難產，「不是不能為而是不為」。

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台鐵公司化子法修訂時程不如預期，兩工會也頻頻對交通部表達不滿，在一來一往的溝通下，台鐵子法至今還有6項尚未討論。在協商過程中，外界霧裡看花，雖然交通部和工會溝通無可厚非，「但台鐵當然關乎到全民利益」，洪孟楷指出，王國材於立法院備詢時承諾春節不會再推出「類火車」因應，但如果因為雙方協調不順暢，導致台鐵服務品質下降、班次減少，受害的一定還是全國民眾，「我們身為民意代表，最不樂見的就是中央為了強推公司化，一方面無法保障員工權益下，兩方產生心結，最後的成本還是全民要承擔。」

以近期企業工會批評，中央在雙方還沒有共識時就公告子法為例，王國材對外說：「公告條文是公告條文，但是針對細節還是可以持續協商。」為了要趕在2024掛牌，中央必須雙軌並行，一邊公告，同時持續協商，「但就會讓大家覺得就是在趕鴨子上架。」洪孟感說明，在還沒有共識下就先公告，看來有點弄巧成拙，且公告之後不太可能會有大幅度的變動，工會也很難有協調的空間，這都是因為時效壓力而產生的爭議。

不過，中央當初以台鐵運輸安全、組織改革為由推動公司化，洪孟楷認為，「現在看起來不是這麼回事，如果每件事情都那麼急，與工會對立、員工人心惶惶，才是讓員工工作效率、士氣低落，在安全上勢必打折扣。」交通部的急切就是在此次子法通動上相對草率的地方。

▲台鐵局長杜微日前赴高雄地區，現地視察地下化區間軌道維護作業、移動式電阻火花焊軌車作業等。（圖／台鐵局提供）
▲而對於設置外部監督單位設置，洪孟楷認為相當重要，甚至部分代表要由受難者家屬加入。（示意圖／NOWnews資料照）
而對於設置外部監督單位設置，洪孟楷認為也相當重要，甚至部分代表要由受難者家屬加入，「但是中央的立場其實是很強硬，而且到最後是不願意的。」甚至以家屬沒有專業為由推託，「但是坐車的畢竟是人，以一般乘客的角度來看，列車準點與否？檢查有沒有確實？這些都不需要多大的專業。」重點是有沒有去做，所以外部的監督單位有其必要性，在跳脫行政部門的壓力後，可以更加客觀，更甚者，外部監理單位依據母法就可以制定，「不是不能為而是不為。」

洪孟楷指出，當然大家也了解，有些改革需要時間，像是台鐵列車老舊的問題、人力缺乏的問題，但中央都應該要給出時程表和方式，以人力來說，包含提高薪資、訓練配套等，「民間企業也不會因為缺工就雙手一攤，甚至可以透過產學合作的方式去解決，沒人才更是台鐵、交通部要去處理的問題，而不是一味的將成本降低，壓榨現有的員工，這些都是外部監理單位能看到的缺失，而且現在就應該被改善。」

而對於王國材在過去不斷強調，台鐵公司化後可以不受國產法限制，進行「資產活化」，洪孟楷搖頭：「台鐵現在的首要目標不是要開發土地或取消呆帳，而是行車安全，不應該背離初衷，因此不管是監理單位或是內控機制都有其必要性。」
 

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