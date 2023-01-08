連續17年農藥殘檢極特優 楓康17元商品分享喜悅分享愛
歡慶國際扶輪日，今天在台中市草悟道市民廣場舉辦愛心園遊會，號召逾百家各行各業擺攤義賣做公益，由扶輪社統一捐贈公益團體，讓愛傳播出去。其中，連續17年獲農藥殘檢極特優評鑑的楓康超市，為分享喜悅分享愛，特設17元優質商品區，包括茂谷柑、珍珠芭樂等每粒17元，拍照上傳FB打卡，送現磨現煮美式咖啡一杯，吸引大批消費者擠滿攤位搶購。
記者金武鳯/台中報導
一年一度國際扶輪日，為落實關懷弱勢，奉獻社會宗旨，由扶輪社號召各界在市民廣場舉辦愛心園遊會。今天台中天氣晴朗，市民廣場放眼望去，白色帳蓬一頂接一頂，有美食攤位、社福團體攤位以及各類名特產攤位等，適逢假日，不少親子攜手一攤逛過一攤，提前採購辦年貨。
楓康超市愛心不落人後，總計設立2個攤位，一個專供展售優質禮盒區，現場陳列青森蜜蘋果、韓國梨、橄欖油、冠軍米、烏魚子等，全是頂級商品，方便消費者選購尾牙、春節送禮禮盒。另一個攤位是17元優質商品區，有現磨現煮的美式咖啡、茂谷柑、珍珠芭樂、2顆茶葉蛋、肉粽、金門鬍鬚伯豆腐乳等商品，每項通通17元。您沒聽錯，連飆漲雞蛋滷成茶葉蛋，2顆也只賣17元。由於樣樣較坊間便宜，吸引超多人搶購。
楓康超市協理林明圖表示，楓康致力為消費者食安把關，尤其農藥殘檢一項特別嚴格，務必做到「零容忍」。由於自我把關嚴謹，年年進行的農藥殘檢皆獲極特優評鑑。今年創下連續17年獲極特優殊榮，躍居全台連鎖超市第一名。
林明圖說，這項殊榮代表楓康落實食安把關，又恰逢扶輪日舉辦愛心園遊會，楓康特別推出17元商品區，要和消費者一起分享喜悅，分享愛。歡迎民眾8日下午4時前，一起用行動來草悟道市民廣場，感受不一樣的食物熱度，以及人與人感動的溫度。活動地點：台中草悟道市民廣場 (台中市西區英才路534號)