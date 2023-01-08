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電子股助陣！台股周線翻紅　法人：長線投資機會逐浮現

▲電子股助陣，台股周線翻紅。展望後市，法人認為，台股反覆消化通膨、升息、地緣政治與去庫存等利空與雜音，長線投資價值與機會也逐步浮現。（圖／NOWnews資料照片）
▲電子股助陣，台股周線翻紅。展望後市，法人認為，台股反覆消化通膨、升息、地緣政治與去庫存等利空與雜音，長線投資價值與機會也逐步浮現。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真／台北報導

台股6日周五開低震盪，但受惠於電子股交投回溫，半導體族群回穩、轉強，帶動大盤翻揚，終場上漲72.29點，收在14737.34點，成交值1553.7億元，周線也終止連四黑。展望後市，法人表示，台股反覆消化通膨、升息、地緣政治與去庫存等利空與雜音，長線投資價值與機會逐步浮現，步入2023年後將有利於科技股股價重回正向軌道，第1季基調上基本上還是聚焦在電子股較多，建議利用短期因素去累積長期趨勢明確的族群，等待下一個up cycle（向上循環）的到來。

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安聯投信台股團隊表示，台股新年開紅盤以來，走勢主要還是受美股影響較多；在資金面，隨著外資剛收假回來，交投雖有逐步回溫跡象、但仍顯相對審慎；其中電子股成交比重也回升至六成，成為穩定市場信心的關鍵力量之一。根據證交所統計，6日外資買超98億元，累積元月第一周、四個交易日，外資累積買超金額達66億元。

安聯投信表示，台股反覆消化通膨、升息、地緣政治與去庫存等利空與雜音，長線投資價值與機會也逐步浮現。以去庫存為例，庫存在去年第3季達到高點，未來6到9個月進行庫存去化，短期負面創造長期買點。

另一方面，安聯投信認分析，近期也開始看到較早進行庫存修正的公司出現訂單回補，如驅動IC、Android 手機族群、伺服器、網通、車用 /IP&ASIC 相關族群有規格提升及滲透率增加的長期趨勢。

就近期盤面走勢上，安聯投信提到，基本上就是以去年提前修正的族群、年初開始接棒反彈等步調輪動前進；儘管部分情緒仍在等待農曆年前重要法說釋出展望訊息，但在市場已大多反應這些變數後，屆時所釋出訊息或有望消弭部分投資信心的不確定性。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，投資人對科技股的低持股、基本面曙光浮現，加上有望看到美國聯準會升息終點，相信步入 2023年後將有利於科技股股價重回正向軌道；第一季基調上基本上還是聚焦在電子股較多。

就布局策略上，安聯投信建議，利用短期因素去累積長期趨勢明確的族群，等待下一個 up cycle 的到來；短期所有東西都有風險，但開始利空鈍化，故方向上宜回歸公司產業長期基本價值。

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