NBA／Poole成隊內失誤王　Curry：他還有很長的路要走

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自12月4日以來——也是就是Poole連續16場先發的首戰——這位勇士後衛總共出現了70次失誤——平均每場4.4次，在這個時間段內排名聯盟第一。在前一場輸給底特律活塞的比賽中，他在關鍵時刻掉球，導致球隊最終遭到絕殺。
在周六參加完勇士隊訓練後，Curry在接受NBC採時給了Poole一些建議和鼓勵，他表示外界給予Poole批評，代表對他有所期望，這是成為球星和頂級得分手的必經之路。
「在我進入聯盟的第2年，也常常在很多大賽中被安排坐板凳，因為我在比賽過程中發生很多粗心的失誤。儘管我正在慢慢變得更好，但當時肯定不是球隊裡最值得信賴來結束比賽的人。」Curry說道，「那段時間讓我印象深刻，信任不是從天上掉下來的，你必須自己去贏得它。當你開始有機會上場去結束比賽時，就代表你已經準備好了。」
Poole本賽季在金州勇士隊的關鍵時刻——最後5分鐘、差距5分內的比賽——上場時間排名第3，僅次於Klay Thompson和Draymond Green，在這62.6分鐘的時間裡，他犯下了全隊最多的8次失誤。
Curry說，Poole處在這個位置代表他有能力、也對自己有期望，但成長需要時間，他要保持對自己的信心，同時不斷去學習。「你不能失去對自己的信心。你不能想太多。去看影片，了解自己在當下做了什麼決定，之後可以怎麼改進。不要害怕。一旦你真的越過了那道坎，就突破了生涯的一個限制。想要成為一名能持球贏下比賽的人，他還有很長的路要走。」