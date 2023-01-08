你也因為這樣下單？漲價扛不住　PChome「這個」賣最好

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2022大半年多壟罩在疫情之下，在上半年國境尚未解封之時，Outdoor風潮盛行，露營用品整體成長近20%。而下半年解封後消費者出遊次數提升，加上年底氣溫驟降，帶動戶外服裝成長高達50%，又以防風保暖外套銷量最佳，成長幅度最高的品牌The North Face也在竹科掀起一波「撞臉」潮。而疫情終於在去年10月迎來解封，消費者迫不及待開始規劃海外旅遊行程，帶動站上行李箱銷量於10月至12月之間平均成長近60%。
疫情加速數位串流發展，全球掀起「訂閱制」浪潮，相較於免費使用，或者一次性的買斷產品，消費者比以前更願意為了優質的內容付費。觀察到消費市場的轉變，PChome 24h購物於台灣市場首創「iPhone訂閱方案」，以低月付額、免預繳免押金、專屬保險、年年換新等四大亮點，讓「果粉」可以更無荷包壓力的方式取得最新款iPhone，隨著iPhone 14系列新機開賣，創下首波訂閱於30分鐘內銷售一空的佳績，更掀起新一波換機潮。
2022全年可謂「雨神同行」，據氣象局數據顯示，北部多個觀測站降雨量刷新歷年降雨紀錄，季節性家電的銷量受天氣變化影響最為顯著，以除濕機為全年熱銷家電品，入列居家必備家電之一，業績相較前年成長40%。而去年12月以來氣溫急遽下降，電暖器、煤油暖爐、電熱毯等暖家電需求居高不下，單月即達到10倍成長。
除了氣候變化帶動家電銷售，2022年迎來四年一度的世界盃足球賽，也是疫後解封首次國際大型運動賽事，迅速成為全台社群及新聞熱門話題，相較於上半年的需求平緩，電視銷量於第三季起明顯攀升，適逢雙11優惠檔期，電視業績較去年同期成長近30%，相較過往，今年尤以購買大尺寸電視為主，55吋以上的機種佔整體銷量超過一半，今年最夯新品即是86吋電視，在雙11單日秒殺百台。
展望2023年，在通膨、戰爭及大環境景氣仍不明朗的狀態下，預估消費態度可能仍偏向保守，在生活日用品有其購買必要性，但消費者會更精打細算，選擇價格較優惠的產品、期間購買。另一方面，全球逐漸走出疫情陰霾，PChome 24h購物預測「戶外運動、露營配件、即時生鮮真空包、寵物、彩妝、行動裝置、電子票劵、保健、家電舊換新」將成2023年大勢品類。