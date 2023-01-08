台南路邊驚見「兩隻巨型白兔」！民眾細看笑了：出頭很多

你也因為這樣下單？漲價扛不住　PChome「這個」賣最好

▲PChome24h購物解析2022年影響3大消費者購物的行為，分別為「疫情解封」、「訂閱制興起」、「季節及時事話題」。(圖／記者周淑萍攝)
▲PChome24h購物解析2022年影響3大消費者購物的行為，分別為「疫情解封」、「訂閱制興起」、「季節及時事話題」。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

日前公佈2022年度台灣代表字為「漲」，反映2022年台灣消費者在通膨下更有感於荷包縮水。PChome 24h購物公布站上2022年度熱銷商品及消費趨勢觀察，2022年度熱銷品類依序為「電子票券、3C、家電、保健食品、食品生鮮、戶外運動、寵物用品」，同時盤點2022年度3大消費關鍵指標為：「疫情解封」、「訂閱制興起」、「季節及時事話題」影響購物行為。

我是廣告 請繼續往下閱讀
去年通膨居高不下，消費者購物決策趨於審慎，會多方比價商品及支付回饋，也反映在「電子票券」品類的業績上，以超過70%的年增率，奪下年度熱銷品類首位，以超商、連鎖量販店的票券賣最好，光便利商店的商品卡及禮物卡就賣破10萬張。此外，國旅熱潮也讓大家上網搶購便宜住宿券及餐券。 而消費者最常使用的日用品以衛生紙需求最旺，全年狂銷千萬包，相當於可堆疊1,800座101大樓。

2022大半年多壟罩在疫情之下，在上半年國境尚未解封之時，Outdoor風潮盛行，露營用品整體成長近20%。而下半年解封後消費者出遊次數提升，加上年底氣溫驟降，帶動戶外服裝成長高達50%，又以防風保暖外套銷量最佳，成長幅度最高的品牌The North Face也在竹科掀起一波「撞臉」潮。而疫情終於在去年10月迎來解封，消費者迫不及待開始規劃海外旅遊行程，帶動站上行李箱銷量於10月至12月之間平均成長近60%。

疫情加速數位串流發展，全球掀起「訂閱制」浪潮，相較於免費使用，或者一次性的買斷產品，消費者比以前更願意為了優質的內容付費。觀察到消費市場的轉變，PChome 24h購物於台灣市場首創「iPhone訂閱方案」，以低月付額、免預繳免押金、專屬保險、年年換新等四大亮點，讓「果粉」可以更無荷包壓力的方式取得最新款iPhone，隨著iPhone 14系列新機開賣，創下首波訂閱於30分鐘內銷售一空的佳績，更掀起新一波換機潮。

2022全年可謂「雨神同行」，據氣象局數據顯示，北部多個觀測站降雨量刷新歷年降雨紀錄，季節性家電的銷量受天氣變化影響最為顯著，以除濕機為全年熱銷家電品，入列居家必備家電之一，業績相較前年成長40%。而去年12月以來氣溫急遽下降，電暖器、煤油暖爐、電熱毯等暖家電需求居高不下，單月即達到10倍成長。

除了氣候變化帶動家電銷售，2022年迎來四年一度的世界盃足球賽，也是疫後解封首次國際大型運動賽事，迅速成為全台社群及新聞熱門話題，相較於上半年的需求平緩，電視銷量於第三季起明顯攀升，適逢雙11優惠檔期，電視業績較去年同期成長近30%，相較過往，今年尤以購買大尺寸電視為主，55吋以上的機種佔整體銷量超過一半，今年最夯新品即是86吋電視，在雙11單日秒殺百台。

展望2023年，在通膨、戰爭及大環境景氣仍不明朗的狀態下，預估消費態度可能仍偏向保守，在生活日用品有其購買必要性，但消費者會更精打細算，選擇價格較優惠的產品、期間購買。另一方面，全球逐漸走出疫情陰霾，PChome 24h購物預測「戶外運動、露營配件、即時生鮮真空包、寵物、彩妝、行動裝置、電子票劵、保健、家電舊換新」將成2023年大勢品類。

▲PChome 24h購物公布站上2022年度熱銷商品及消費趨勢觀察，以台灣消費者的購買習慣。(圖／官方提供)
▲PChome 24h購物公布站上2022年度熱銷商品及消費趨勢觀察，以台灣消費者的購買習慣。(圖／官方提供)

台北101推出LINE快閃店！從B1可愛到頂樓　農曆新春限定

兔年想要轉運發大財　達人：過年大掃除「這4區」清乾淨

3大電信新春大戰搶紅包！中華舊機換iPhone 14多折2000元

vivo X90 Pro蔡司鏡頭搭1吋感光元件　手機拍出星空大照

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀