武陵農場櫻花季專車！還剩9組時段快搶 3日式體驗帶你玩
台灣人最愛的櫻花季將要在2月陸續登場了，每年櫻花盛開就造成大批人潮蜂擁朝聖，尤其位於台中的武陵農場更是每年都爆滿搶不到！旅遊電商Klook聽到大家的心聲了，從即日起獨家開賣「國光客運武陵賞櫻專車」，直接包車殺去武陵農場，包準可以看到滿山谷粉嫩櫻花。除此之外，Klook更推出3大日式深度體驗，滿足你賞櫻花的濃濃儀式感。現在Klook官網上只剩下9組時段，上午7點出發11點抵達武陵的班次已全數售罄，想卡位的民眾可要手腳快些了！
記者汪睿琦/綜合報導
每年櫻花盛開都造成大批人潮蜂擁，因此為維護良好賞櫻品質，武陵農場從2月7日櫻花季開跑當天一路到2/28，將實施交通管制，一般旅客僅能搭乘大眾交通工具前往。對此Klook賞櫻專車也已連續3年舉辦，每年推出都造成瘋搶，今年也不例外，於1/7中午12點開搶車票，出發地包含台北車站、市府轉運站、宜蘭轉運站、羅東轉運站和三星運動場等5條路線，於官網上購買單人最低只要520元，比照至國光客運窗口購買費用，含來回車票與武陵農場門票，讓你不用在冷冷的天還要排隊，一機在手就可搶到門票。
除了賞櫻專車，Klook更獨家推出多項人氣加購方案，像是199元即可加購的「明月堂櫻花和菓子組」，品嚐老舖精緻工藝的好味道；MOS BURGER人氣早餐組內含日式豬排三明治等，讓你元氣滿滿看櫻花；以及限量Uber乘車85折優惠券與唯美應景的日式和服體驗等，讓旅客享受賞櫻同時，吃穿也能感受到浪漫無限的花季氛圍，滿足你濃濃儀式感！
記者實際上網查詢，原本開放10組時段開搶班次，目前上午7:00-11:00抵達的時段已全數售罄，剩下6:52、06:42、06:32、06:22、06:12、06:02、05:52、05:42、05:30出發班次，心動的民眾可能手腳得快些，否則又被搶光光了喔！
除了Klook賞櫻專車，電商KKday也推出一系列包含，國內賞櫻勝地武陵農場、司馬庫斯、福壽山千櫻園的一日遊和兩天一夜行程，包含每年開賣就火速完售的武陵農場賞櫻專車，早鳥78折，每人1,349元起，保證有位！北部賞櫻熱點則有淡水天元宮、陽明山、金瓜石博物館等一日遊行程，每人只要499元起。最適合親子族群的賞櫻景點九族文化村，即日起也推出賞櫻早鳥優惠，購票現折450元，再加贈日月潭纜車車票。
還有，日本賞櫻季預計2023年3月起跑，不少人已買好機票要赴日追櫻，目前KKday已搶先開賣東京與伊豆賞櫻一日遊行程，於東京市區出發，包車、包導遊，售價2,590元起。