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月事界拓荒／衛生棉貴？懷孕、墊紙擋血　月經貧窮正發生

▲儘管是在已開發國家，仍有月經貧窮問題，其中影響到的不僅是經濟面，潛藏的社會問題也應該要受到重視。（圖／美聯社／達志影像）
▲儘管是在已開發國家，仍有月經貧窮問題，其中影響到的不僅是經濟面，潛藏的社會問題也應該要受到重視。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

月經是會陪伴每一位生理女性約30至40年的正常生理現象，當「生理女性」（指的是跟生理／身體相關的性別，或稱生理性別）到了青春期，就必須面對、學習這種全新的身體功能。而生理女性不僅得承受經期時的不適，每個月還得從錢包拿出部分開銷購買生理用品，以應付「無法控制」的月經。但在這世界上，卻不是每一位生理女性都能負擔這樣的必要花費，衍生出「月經貧窮」（period poverty）的困境。

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去逛大賣場的時候，是否注意過一包衛生棉、一盒衛生棉條大概要花上多少錢嗎？從生理女性的青春期開始，一直到更年期，這30至40年間月經幾乎是月月來訪，經期短至3天、長至7天或以上，而在這個期間，生理用品必不可少。雖然現在市面上，已經有衛生棉、衛生棉條、吸血內褲、月經杯等各式各樣的生理用品，可供生理女性選擇，解決每個月的流血煩惱，不用擔心經血會阻礙日常生活。即使如此，仍有許多必須擔心是否有錢購買生理用品。

《NOWnews今日新聞》調查顯示，多數家庭一個月可能得花上200元至500元在生理用品上，讓生理女性得以應付「無法控制」的月經，而長期關注月經議題的非營利組織「小紅帽With Red」指出，生理女性平均一生會花費台幣10萬元在購買衛生用品。除了生理用品，以及因為生理痛而需要服用的止痛藥所需的費用之外，若是女性每個月其中一天，因為生理痛需要請假，以平均薪資計算，一生中因為請生理假而少領的薪資，更是高達56萬元。

雖然分成每個月來看，數字似乎並不龐大，但加總下來仍是一筆開銷，對弱勢貧困的家庭來說，更是件大事。由於經濟困難，導致生理女性無法負擔或取得足夠的生理用品，導致身心負面影響，這樣的社會現象近年來逐漸獲得重視，更有了專門的名稱—「月經貧窮」。

▲NOWnews先前曾調查，多數家庭一個月可能得花上200元至500元在生理用品上，讓生理女性得以應付每個的月經。（圖／NOWnews製圖）
▲《NOWnews今日新聞》調查顯示，多數家庭一個月可能得花上200元至500元在生理用品上，讓生理女性得以應付每個的月經。（圖／NOWnews製圖）
放眼世界，包括英國、日本、印度、馬來西亞等，不僅是開發中國家，就連已開發國家都會發生月經貧窮的問題。過去印度將衛生棉列為奢侈品，並課12至14%的稅，導致僅17%的女性在月經來潮時使用衛生棉，大多女性使用家裡不要的棉布、舊紗麗墊在內褲上，甚至一天只換1至2次。

馬來西亞過去曾在部分學校向穆斯林女學生進行「月經檢查」而引發爭議，該國婦女、家庭及社會發展部針對13個人民房屋計劃社區和兩個福利部機構進行「月經貧窮」調查，有13.1%的13至24歲的青少女和年輕女性無法負擔衛生棉，甚至部分女學生為了省下9個月的衛生棉費用，乾脆讓自己受孕逃避月經。

根據2020年一項調查，英國約有10%的女學生無法負擔生理用品，另有19%的女性出於成本考量，被迫選擇不適用的產品。BBC報導稱，有女學生月經來時，只能用膠帶將衛生紙固定在內褲上應付，並且請假曠課，甚至女學生因為不知道自己為什麼流血，導致出勤率很低，學習狀況出現問題。

就連鄰近的國家日本，也無法避免月經貧窮。日本厚生勞動省在2022年3月公佈首次月經貧窮調查，數據顯示，8.1%的女性時常出現生理期用品購買困難的情況，大多為年輕女性。為了應付購買困難的問題，50%的女性會減少更換生理用品的頻率，40%的女性會選擇用衛生紙代替，其中有70%以上的女性因此出現不良反應。另外過去有調查顯示，日本有近8成女性強忍經期不適，當中不少人因此忍壞身體。日本政府試算，女性因生理期影響工作表現的經濟損失，一年將近5千億日圓。

台灣也未能從月經貧窮的窘境脫身，小紅帽創辦人林薇在受訪時分享了小紅帽服務的個案狀況，有女高中生因為家裡有多人要使用生理用品，但是家裡能負擔的量可能得「1包衛生棉、3人分享」，但事實上一次經期只使用一包衛生棉就不夠了，更何況要3人一起使用一包。而在遇上月經貧窮的狀況時，也因為過去沒有相關的服務，以及無法輕易說出口，導致沒辦法在第一時間向外求助。另外像是生理用品不夠使用時，用衛生紙來代替；或是不清楚多久更換一次衛生棉或衛生棉條，「吸好吸滿」的情況下，反而讓感染風險增加。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲除了經濟面之外，由於對月經知識不足，導致部分家庭經濟能力足以負擔，仍有月經貧窮狀況發生。（圖／美聯社／達志影像）
根據國際培幼會與國際婦產醫學聯盟統計，全球有8億人正經歷嚴重的月經貧窮，尤其在新冠肺炎衝擊下，全球失業率提高、收入減少、出門採購不易、物資補助減少、生理用品更難取得，導致經歷「月經貧窮」的人數仍持續增加當中。除了身心健康之外，林薇指出，月經貧窮後續甚至可能影響生理女性的受教權、工作權還有自由選擇權，這些都是環環相扣的。

仔細爬梳各國月經貧窮問題，也能夠發現除了經濟狀況之外，沒有獲得足夠的月經教育、視月經為「不能說的秘密」的社會風氣、衛生條件不佳等，都成為了月經貧窮形成的原因。有「月經一姐」之稱的凱娜棉條創辦人凡妮莎也指出，包括生理用品的選擇在內，有很多觀念都是從上一代、上上一代遺留下來，那並不是一場月經相關議題演講就能夠改變。儘管包括台灣在內，不少國家都已經開始針對月經貧窮做出動作，但即使拿出錢補貼、提供生理用品，仍有可能會因為上述原因而發生月經貧窮問題。該如何全面消弭、避免月經貧窮問題一代傳一代，也成為各個政府必須慎重考量、研擬的課題。


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