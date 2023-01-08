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張穎穎不只曬鑽戒！網揪「2大線索」狂猜：搬進張蘭家了

▲汪小菲女友張穎穎被網友抓包，已經入住張蘭家中。（圖／翻攝自張穎穎、張蘭微博）
▲汪小菲女友張穎穎被網友抓包，已經入住張蘭家中。（圖／翻攝自張穎穎、張蘭微博）

娛樂中心/綜合報導

中國富商汪小菲與前妻大S的戰爭尚未落幕，昨（7）日深夜汪小菲就直播表示，因收到律師信，他才忍不住情緒飆罵大S，再度點燃戰火。不過，外界也對於正式升格為女友的張穎穎充滿好奇，近日，就有網友爆料，張穎穎不僅曬出超大鑽戒，疑似好事將近，而且還已經入住張蘭的家中，種種線索與證據都讓吃瓜群眾瘋狂討論。

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中國抖音網友「洪伙有看法」6日以「張穎穎已獲張蘭認可？輔佐汪小菲直播，還一起去監督代加工的生產」為標題發佈影片。他指出，有知情人士爆料，其實張穎穎早就搬進張蘭的家中入住，而且還在幫汪小菲打理直播事業，即便張蘭不斷否認，但網友們都有照片為證。

▲網友抓到，陪張穎穎買衣服的是張蘭的姊妹。（圖／翻攝抖音）
▲網友抓到，陪張穎穎買衣服的是張蘭的姊妹。（圖／翻攝抖音）
像是1月5日，張穎穎和汪小菲一起逛服飾店買情侶羽絨外套時，就被網友發現旁邊的人，就是張蘭的好姊妹張洋，「此人是俏江南時代就跟張蘭混的…」為現任麻六記團隊的運營總監；另外，也有網友貼出張蘭家中照片，與張穎穎自拍照的背景一樣，因此猜測張穎穎早已搬進張蘭家，且得到張蘭認可。

此外，2022年3月，張穎穎工作室就曬出張穎穎的工作照，結果出現的文件上有「汪小菲首次直播11月份」的文字，再加上11月，汪小菲因代工廠出事，便直播他和工作人員前往工廠監督的過程，結果卻被發現疑似有張穎穎的身影，接著汪小菲馬上收起鏡頭，而且不願多談。

▲像是張蘭家中背景，與張穎穎自拍照的背景一致，也被網友推測已經獲得張蘭認可，一起同住。（圖／翻攝抖音）
▲像是張蘭家中背景，與張穎穎自拍照的背景一致，也被網友推測已經獲得張蘭認可，一起同住。（圖／翻攝抖音）
有趣的是，張穎穎過去曾發布影片表示，自己出來創業搞直播是為了生活，有好多員工需要靠她養活，因此她這個老闆也不得不出來賺錢，但這段話與張蘭、汪小菲先前直播的說法幾乎相似，同樣需要靠直播養活員工，「這三人是用一套文案啊，用心良苦啊！」

影片曝光後，立刻引發大家討論，「早就知道這幾個人在演戲」、「唉，欺騙粉絲，可恥」、「抵制麻六記從我做起」、「一家子戲精」、「如果是真的，再也不買麻六記」、「買了商品，幫他們養小三。」而張穎穎則是針對超大鑽戒一事，在抖音區苦笑回應：「自己好早之前買的。」至於其他傳聞仍尚未回應。（編輯：詹鎰睿）

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