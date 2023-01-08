小甜甜上節目被問「打離婚官司」 表情讓人心碎：太敬業
小甜甜（張可昀）日前發文透露2022年9月遭到家暴，小13歲老公宋晉賢表示，夫妻倆1月3日已經談了離婚協議，近日有網友發現小甜甜上節目被問到「打離婚官司」的問題，似乎面露一絲愁容，態度也有些洩氣，心疼她太敬業。
娛樂中心／綜合報導
6日播出的《女人我最大》，小甜甜與《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》劇組上節目宣傳，討論工作最敬業的星座主題，期間星座專家唐綺陽出一道心理測驗，「親戚打離婚官司，對方的律師是哪一類？」小甜甜選擇了「認真專業型」，有網友表示，該集錄影時間約2個月前，當時家暴官司正在進行，小甜甜仍強裝若無其事談笑，讓人看了心碎，留言替她打氣。
宋晉賢在聲明中表示，對於小甜甜提出的離婚條件沒有任何異議，「因為我希望我的孩子不要陷入我們夫妻的爭執中，在她長大以後能夠知道我很愛她，這一切的忍耐也都是為了她。」若兩人最後真的離婚，夫妻情僅僅維持1年。（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
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