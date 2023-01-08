新竹棒球場何時重啟 ?高虹安：有缺失無法貿然訂期程

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高虹安指出，這件事不如前市府團隊所說的全數改善完成，不管在土壤級配最明顯的違約缺失上,需要改善。目前還沒有確認土壤級配規模程度, 無法貿然說何時可以完成改善，必須很負責任的將所有缺失逐一盤點完，如果之後土方必須整個重新施作，時程需要再跟相關廠商討論，同時也強調前市府團隊，在監工、履約交付上有很大缺失，必須檢討後續負責改善的目標。
針對球場承包商巨佳營造董事長詹朱淮受訪表示「錯了就是錯了，但球場真有那麼差嗎？」媒體詢問高虹安回應?高虹安表示，巨佳董事長坦承錯了就是錯了，即便現在土壤級配有問題，但市府已經付出款項高達11億7千萬，付款比例已高達97%, 中間估驗的程序必須經過市府團隊估驗完成，才有辦法給付高額款項，中間為何可以通過層層保護關卡?
高虹安說，新竹前市長林智堅也說8年來親自監工，土方堆了什麼東西進去，在親自監工過程有沒有嘗試親自了解，前市府團隊到底為何讓廠商輕易過關？如果今天沒有MLB團隊來這邊發現排水不良問題，進而提出開挖土壤回去化驗需求，是否永遠都不知道棒球場裡面到底埋了什麼東西，所以巨佳營造還是有一定的責任，接下來也不排除與工務處討論未來土壤檢查項目、土壤級配到底該如何回到12億預算該拿到的成果，才是對市民負責任的表現，而不是製造了問題，卻不關自己的事，這樣的態度是無法接受的，希望大家都抱持著解決事情的精神，而不是推卸責任的聲明。