PS5直放恐損壞主機？金屬散熱材料下滑 台灣Sony回應了
全球熱賣的PS5，官方的文宣上也都採用垂直擺放，但根據外電報導，法國有遊戲維修店的工程師指出，垂直擺放PS5恐怕會造成PS5永久損害！對此《NOWnews今日新聞》實際詢問台灣官方，但目前官方僅簡單表示：「目前無法對此回應。」目前台灣也沒關相關的狀況發生。
記者周淑萍/綜合報導
外媒指出，PS5長期直放可能會導致主機出狀況，而兇手則是PS5高效率液態金屬散熱材料，因直放會讓液態金屬再受熱後液化並向下流動，會讓上半截的液態金屬散熱膏不足，進而讓垂直機身的上半部的熱氣無法順利導出，可能會導致主機損。報導中也聲稱包含數位版主機以至光碟版主機都有相同問題，並建議玩家以採用橫向來擺放主機，應該能預防此狀況的產生。
此一狀況也引發台灣網友討論，「如果真的還蠻扯」、「記得一開始不是說直放散熱比較好？看來要回去改横擺」、「直放光碟會卡住吐不出來才改橫放 原來還有除此之外的缺點啊！」。但也有人認為，「放兩年了，沒差！」、 「真的這樣 早就一堆災情了都2年了。」、「這麼大台，應該多數使用者都直放吧！」同時也釣出內行人回應，「液態金屬用久了流動性也是會變差」、「那個要有外力破壞才會有問題，明顯是改機造成的損壞。」另有人暗酸，「這算一種SONY Timer嗎？」