王品3大中餐「春節訂位達8成」　新春搶福袋：價值破2萬

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王品集團依照慣例除夕休假一天，但提前一個月開放春節期間電話訂位，今年金兔年春假長達10天，不少人打算返鄉團聚，訂位情況熱烈，旗下「3大中餐」享鴨、莆田、丰禾台式小館，大年初一到初三（1/22～1/24），訂位達8成快要滿座。3大中餐品牌在春節還推出「兔年新春搶福袋」活動，每袋價值2,000元以上；尤其大年初一（1/22）訂位並符合活動資格的顧客，還有機會獲得價值超過兩萬的新春大福袋。
初一到元宵節（1/22～2/5)，至享鴨、莆田內用消費滿1,500元，丰禾台式小館內用消費滿千元，還可玩轉盤遊戲試手氣，最大獎可獲雙人套餐五折券（不跨品牌消費）。沒訂到位的消費者也別失望，外帶烤鴨專賣店「來滋烤鴨」，即日起至1/20，透過Uber Eats下單外送，單筆消費滿800元，免費加菜蔥爆蠔油牛（市價139元）一份。1/31前下載全聯PX Pay領取優惠券，單筆消費滿500元出示券面，加碼送醬香鴨翅（市價120元）一份。
另外，乾杯集團也搶節慶商機，老乾杯即日起至1/31(二)新春期間限定推出「極饗心年味」，頂級燒肉套餐；黑毛屋則於4/2(日)前回歸饕客最愛的季節限定「鹽麴鍋」，目前春節訂位狀況已超過5成，還在觀望的民眾可要手刀下訂了。而集團零售品牌「乾杯超市」為搶攻春節年菜、禮盒商機，即日起至1/29以超划算的價格推出2款大份量、全選用A5日本和牛的「春節限定禮盒」，於電商與集團旗下餐飲門市同步販售。
「老乾杯 春節饗宴 特選A5和牛菲力沙朗燒肉禮盒」有特選日本A5和牛菲力牛排、沙朗牛排、特選肋眼涮涮燒、上等燒烤片共6款日本A5和牛美味，搭配乾杯燒肉醬、乾杯椒鹽、檸檬汁2款佐料，下殺55折只要6,888元（原價12,424元）；另款「春節雙饗 黑毛屋本家特選日本A5和牛沙朗肋眼 鍋物禮盒」，含特選日本A5和牛沙朗火鍋片、特選日本A5和牛肋眼涮涮燒、火烤兩用後腹肉、鱈寶，再搭配涮涮湯、烏龍麵及壽喜燒醬，享54折優惠價6,888元（原價12,837元）。