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王品3大中餐「春節訂位達8成」　新春搶福袋：價值破2萬

▲農曆春節團圓飯訂了沒？王品集團旗下「3大中餐」享鴨、莆田、丰禾台式小館，大年初一到初三訂位達8成快要滿座，為讓大家討個吉利好過年，推出春節「兔年新春搶福袋」活動，每袋價值2,000元以上、最高有機會獲得價值破2萬；至元宵節前，內用消費滿額還可玩轉盤遊戲，奪最大獎爽吃雙人套餐五折！（圖／王品集團提供）
▲農曆春節團圓飯訂了沒？王品集團旗下「3大中餐」享鴨、莆田、丰禾台式小館，大年初一到初三訂位達8成快要滿座，為讓大家討個吉利好過年，推出春節「兔年新春搶福袋」活動，每袋價值2,000元以上、最高有機會獲得價值破2萬；至元宵節前，內用消費滿額還可玩轉盤遊戲，奪最大獎爽吃雙人套餐五折！（圖／王品集團提供）

記者蕭涵云/綜合報導

農曆春節團圓飯倒數，今年金兔年春假長達10天，王品集團旗下「3大中餐」享鴨、莆田、丰禾台式小館，大年初一到初三（1/22～1/24），訂位達8成快要滿座，為讓大家討個吉利好過年，春節還推出「兔年新春搶福袋」活動，每袋價值2,000元以上、最高有機會獲得價值破2萬；至元宵節前，內用消費滿額還可玩轉盤遊戲試手氣，最大獎爽吃雙人套餐五折！

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王品集團「丰禾台式小館」菜單必點「六人大辦桌」，包括招牌丰禾起家雞、糖醋鱸魚、黑麻油燒蛋等多道精緻台菜，最討長輩歡心；台北南京東店限定10人份宴席菜單（需提前3天預訂），則有彩燴五柳枝、金沙蒜味大蝦、極品佛跳牆等經典大菜，宴客超有面子。異國風味的新加坡米其林一星「莆田」，端出「珍饌鮮盛宴」十人套餐，爽吃琥珀脆皮雞、叻沙烤魚、金絲麥片蝦人氣餐點，搭配以高湯煨煮手工麵條、搭配鮮蝦花蛤等鮮美海味的招牌必點莆田滷麵，有夠享受。「享鴨」主推「盛情好客享鴨宴」，大啖香橙魚子醬燒餅、秘製山椒酸菜石斑魚、鮑魚花雕鴨架湯等多道限定菜，澎湃滿足。

王品集團依照慣例除夕休假一天，但提前一個月開放春節期間電話訂位，今年金兔年春假長達10天，不少人打算返鄉團聚，訂位情況熱烈，旗下「3大中餐」享鴨、莆田、丰禾台式小館，大年初一到初三（1/22～1/24），訂位達8成快要滿座。3大中餐品牌在春節還推出「兔年新春搶福袋」活動，每袋價值2,000元以上；尤其大年初一（1/22）訂位並符合活動資格的顧客，還有機會獲得價值超過兩萬的新春大福袋。

初一到元宵節（1/22～2/5)，至享鴨、莆田內用消費滿1,500元，丰禾台式小館內用消費滿千元，還可玩轉盤遊戲試手氣，最大獎可獲雙人套餐五折券（不跨品牌消費）。沒訂到位的消費者也別失望，外帶烤鴨專賣店「來滋烤鴨」，即日起至1/20，透過Uber Eats下單外送，單筆消費滿800元，免費加菜蔥爆蠔油牛（市價139元）一份。1/31前下載全聯PX Pay領取優惠券，單筆消費滿500元出示券面，加碼送醬香鴨翅（市價120元）一份。

▲「丰禾台式小館」推出「六人大辦桌」，收錄丰禾起家雞、糖醋鱸魚等多道精緻台菜。（圖／王品集團提供）
▲「丰禾台式小館」推出「六人大辦桌」，收錄丰禾起家雞、糖醋鱸魚等多道精緻台菜。（圖／王品集團提供）
▲王品「來滋烤鴨」外帶烤鴨專賣店，過年期間推加菜優惠。（圖／王品集團提供）
▲王品「來滋烤鴨」外帶烤鴨專賣店，過年期間推加菜優惠。（圖／王品集團提供）
另外，乾杯集團也搶節慶商機，老乾杯即日起至1/31(二)新春期間限定推出「極饗心年味」，頂級燒肉套餐；黑毛屋則於4/2(日)前回歸饕客最愛的季節限定「鹽麴鍋」，目前春節訂位狀況已超過5成，還在觀望的民眾可要手刀下訂了。而集團零售品牌「乾杯超市」為搶攻春節年菜、禮盒商機，即日起至1/29以超划算的價格推出2款大份量、全選用A5日本和牛的「春節限定禮盒」，於電商與集團旗下餐飲門市同步販售。

「老乾杯 春節饗宴 特選A5和牛菲力沙朗燒肉禮盒」有特選日本A5和牛菲力牛排、沙朗牛排、特選肋眼涮涮燒、上等燒烤片共6款日本A5和牛美味，搭配乾杯燒肉醬、乾杯椒鹽、檸檬汁2款佐料，下殺55折只要6,888元（原價12,424元）；另款「春節雙饗 黑毛屋本家特選日本A5和牛沙朗肋眼 鍋物禮盒」，含特選日本A5和牛沙朗火鍋片、特選日本A5和牛肋眼涮涮燒、火烤兩用後腹肉、鱈寶，再搭配涮涮湯、烏龍麵及壽喜燒醬，享54折優惠價6,888元（原價12,837元）。

▲老乾杯新春限定套餐「極饗心年味」。（圖／翻攝自老乾杯FB）
▲老乾杯新春限定套餐「極饗心年味」。（圖／翻攝自老乾杯FB）
▲黑毛屋鍋物回歸日本家常美味「鹽麴鍋」。（圖／翻攝自黑毛屋本家信義店FB）
▲黑毛屋鍋物回歸日本家常美味「鹽麴鍋」。（圖／翻攝自黑毛屋本家信義店FB）

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