用水大戶2/1開徵耗水費！工商協進會提3建議盼配套更完整
針對經濟部預計在今（2023）年2月起針對月用水9000度以上大戶於枯水期期間開徵耗水費，擬針對每度水費加收3元，預估電子業、傳統產業、大型旅館等1700家工商業受衝擊。對此，工商協進會今（8）日提出3大建議，希望徵收實施的配套可以更完整。
記者顏真真／台北報導
工商界普遍認為，在氣候變遷之下，積極節水有其重要與必要性，但徵收實施的配套可以更完整，工商協進會就提出3點建議。由於台灣水價相對便宜，根據國際水協會調查，台灣平均水價居全球第3低，因此大方向上，工商協進會肯定政府以價制量的政策原則，但2023年景氣下行，出口減緩，是否為適當開徵時機，工商協進會認為仍可再思考，建議政府可以與產業界多交流，討論適當開徵時機，以利台灣經濟民生發展。
工商協進會也建議在農業用水、民生用水等範疇也應規劃對應措施。由於農業用水約占全國用水量7成，但灌溉用水漏水率逾30%，建議政府應協助農業提升灌溉效率，並加速汰換老舊管線，強化智慧監控系統建置進程，改善漏水率過高的情形，才是根本之道。
此外，耗水費徵收宜提高減徵條件，工商協進會認為，在疫情尚未完全減緩，旅宿業受衝擊仍大，建議對該產業緩徵，並針對採用再生水或海淡水、投資節水設備者，耗水費減徵優惠上限由6成提高至8成，以增加投資節水設施的誘因。