賣3厝奪金鐘視帝！陳亞蘭大走運「房子可以買回來了」

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近日小甜甜控夫家暴，鬧得滿城風雨，陳亞蘭認為：「所有夫妻都要以和為貴，以前都說錢無兩個袂霆，夫妻尊重體諒包容，家和萬事興。」堪輿師瑪林也透露，家暴案件數據在過年會偏多，國曆3月開始走到驚蟄，大家精神狀況差、情緒浮動，暴力事件比較多。
問陳亞蘭自己有信仰嗎？她說小時候跟同學走在路上，被拖進教會受洗過，「那時候我還是小孩子，根本什麼都不懂，我也不知道為什麼，就和我同學一起被抓進教會受洗。」陳亞蘭也認為，宗教就是勸人為善，重要是廣結善緣，冥冥中會有人幫助你，每個信仰她都支持尊重。
在聯名商品中的精油瓶項鍊，蘊含以陳亞蘭文化底蘊為象徵的設計，「蘭」以蝴蝶蘭寓意延伸，代表一切將如蝴蝶般翩翩飛舞、豐盛而美麗；並將象徵無畏的台灣藍鵲融入其中，打造屬於陳亞蘭的專屬香氛飾品，繪製精美的台灣文化代表圖騰，高溫陶瓷釉燒後加上金水畫龍點睛，祝福配戴之人。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110