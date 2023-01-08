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賣3厝奪金鐘視帝！陳亞蘭大走運「房子可以買回來了」

▲陳亞蘭新年走運有望買房。（圖／陳亞蘭歌仔戲團X Mahoya提供）
▲陳亞蘭新年走運有望買房。（圖／陳亞蘭歌仔戲團X Mahoya提供）

記者羅凌筠/台北報導

陳亞蘭今（8）日出席旺運精油禮盒記者會，現場讓氣流風水堪輿師瑪林測字「靈」，算出新年運勢大旺，陳亞蘭說：「我未來1年事業發展平順，可以把房子買回來了。」其實陳亞蘭拿下金鐘視帝之後，身負1個節目主持、1個八點檔主演、1齣舞台劇演出，忙到沒時間植牙。

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▲精油創辦人瑪林與陳亞蘭發行聯名禮盒。（圖／陳亞蘭歌仔戲團X Mahoya提供）
▲精油創辦人瑪林與陳亞蘭發行聯名禮盒。（圖／陳亞蘭歌仔戲團X Mahoya提供）
陳亞蘭臉腫現身，透露近日受牙痛所苦，之前拔牙已經瘦了4公斤，「這次我是要植牙，然後去補牙粉，醫生告訴我臉會腫，但那時候在拍《加油喜事》，所以先暫緩，不過最近剛好排練《嘉慶君遊臺灣》的舞台劇，有空檔就去處理牙齒，因為我要先填牙根，所以就腫了一段時間。」

近日小甜甜控夫家暴，鬧得滿城風雨，陳亞蘭認為：「所有夫妻都要以和為貴，以前都說錢無兩個袂霆，夫妻尊重體諒包容，家和萬事興。」堪輿師瑪林也透露，家暴案件數據在過年會偏多，國曆3月開始走到驚蟄，大家精神狀況差、情緒浮動，暴力事件比較多。

問陳亞蘭自己有信仰嗎？她說小時候跟同學走在路上，被拖進教會受洗過，「那時候我還是小孩子，根本什麼都不懂，我也不知道為什麼，就和我同學一起被抓進教會受洗。」陳亞蘭也認為，宗教就是勸人為善，重要是廣結善緣，冥冥中會有人幫助你，每個信仰她都支持尊重。

▲陳亞蘭（右）測字「靈」，瑪林解析她2023年運勢大吉。（圖／陳亞蘭歌仔戲團X Mahoya提供）
▲陳亞蘭（右）測字「靈」，瑪林解析她2023年運勢大吉。（圖／陳亞蘭歌仔戲團X Mahoya提供）
在聯名商品中的精油瓶項鍊，蘊含以陳亞蘭文化底蘊為象徵的設計，「蘭」以蝴蝶蘭寓意延伸，代表一切將如蝴蝶般翩翩飛舞、豐盛而美麗；並將象徵無畏的台灣藍鵲融入其中，打造屬於陳亞蘭的專屬香氛飾品，繪製精美的台灣文化代表圖騰，高溫陶瓷釉燒後加上金水畫龍點睛，祝福配戴之人。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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