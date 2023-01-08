汪小菲戴帽遮傷！爆「頭破血流1公升」：是張穎穎救了我
中國富商汪小菲昨（7）日深夜突然開直播表示，他收到了前妻大S的律師函，因此不斷飆罵大S，情緒非常失控。由於汪小菲罕見戴帽子入鏡，讓網友感到好奇，怎料，汪小菲卻透露，事實上是拿來遮他頭上的傷，並直喊女友張穎穎的名字，感謝對方在他頭破血流的時候，救了他的命。
娛樂中心/綜合報導
汪小菲在直播中透露，當時他確診時非常不舒服，完全睡不著覺特別難受，吃了安眠藥就斷片摔倒，把後腦杓撞破流了將近1公升的血，打給醫院都沒有救護車，只好請自家司機幫忙，結果一到醫院卻以「傷口太深沒救了」被拒收，才開始聯絡張穎穎，「我私信她，沒關電話就找我了」，最後在張穎穎的幫助、陪伴下才送到另外一家醫院治療。
汪小菲透露，之所以會戴著帽子，是想遮掉後面剪掉頭髮的傷疤，也縫了好幾針。不過，疑似有網友在聊天室要求汪小菲遠離張穎穎，但汪小菲反駁，「我為什麼要遠離她，她救了我一命，我一輩子感謝她！」這也是汪小菲首次在直播中說出女友張穎穎的名字。
影片曝光後，大家紛紛留言，「其實張穎穎真的很愛汪小菲，希望小菲好好對她。她挺善良的」、「張穎穎這是救命恩人啊，可得好好報答」；但也有人質疑反酸，「喝醉胡說八道？從沒聽說過醫院說傷的深讓走吧！」、「縫五針的傷口可以流一公升的血…我懷疑他是在黑那個醫院」、「你也給我送200坪的大房子，送豪車我救你100次！」（編輯：詹鎰睿）