單親母變首富！「老乾媽」本人不識字　辣椒醬卻賣向全球

我是廣告 請繼續往下閱讀
貧困家庭出身的她，20歲時嫁給了地質調查員，但沒過幾年丈夫就病故，只留下兩個兒子由她照料，陶華碧必須獨自一人支撐整個家庭。為此，她挑起籃子叫賣涼粉和冷麵，於1989年在貴陽市南明區龍洞堡的一條街邊搭起了能擺下兩張小桌的「實惠飯店」。誠如其「經濟實惠」的名稱，這個小吃攤吸引不少窮學生與勞工們用餐，有時陶華碧看人家像自己一樣是「苦過來的」，偶爾就算人免費或加大，讓不少學生心甘情願喊她一聲「乾媽」。
不過她發現，許多眼熟的客人其實是衝著自家用來搭配涼粉的特製麻辣醬而來，附近還有麵館從她那拿了免費麻辣醬後生意好到忙不過來，這才讓她發現商機，決心放下麵館的生意，瞄準用心經營麻辣醬市場。
陶華碧為了不斷改良辣醬配方，隨時都得保持味蕾的敏感，因此多年來她幾乎不吃任何油膩或重口味的飯菜，而每次試吃不同的辣醬前，她都要先喝一杯白開水，直到嘴裏沒有任何味道再試，但也因為高頻率的試吃辣醬，導致併發嚴重的口腔潰瘍，只能長期喝粥。
1996年7月，陶華碧終於請了40位工人並開了自己的工廠，不做別的專做辣醬，取名「老乾媽」；她說自己不怕苦不怕累，「要做就做第一名」，因此特別堅持產品水準，出現漏油或封口不嚴的情況，就會堅決從消費者手中撤回銷毀並補償對方，而非只是把貨品「追回加封」敷衍了事。
「老乾媽辣椒醬」工廠在沒有廣告的情況下，靠口口相傳的口碑，漸漸從貴州走向全中國，2008年，陶華碧靠15億身家排行貴州企業家榜，到了2012年，她以36億身家排行胡潤2012年中國富豪榜，2015年更靠68億身家排行胡潤2015年中國富豪榜。
儘管公司後來出現了配方洩露、廠房起火、遭冒名詐騙等事故，陶華碧仍堅持不放棄，並順應網路趨勢行銷，經過多次調整，公司業績終於在2019年停止下跌，收入突破50億，更把「老乾媽」賣到國外去。
陶華碧曾在受訪時霸氣回應，「你說老乾媽賣到多少個國家？我也不曉得賣到了多少個國家，我只能告訴你，全世界有華人的地方就有老乾媽」；或許就像她堅持的「有多大能力就做多大事，我只想炒辣椒」，就是靠著堅持把一件事做好的信念，她手中這一瓶看似簡單的辣椒醬，卻讓這個不識字的農婦陶華碧創造了中國無人能複製的商業傳奇。