國際扶輪3462地區捐20萬元 響應中市消弭月經貧窮計畫
國際扶輪3462地區響應「扶輪日」，以「人人為我；我為人人；助人為善」為主軸，今天在臺中市民廣場舉辦「愛心園遊會暨反毒公益遊行」，號召扶輪重機隊及扶輪社等公益團體齊聚大會師，宣示反毒決心，喚起社會大眾重視毒品對家庭及社會的危害。現場並展示扶輪年度服務成果，盼透過活動向社會大眾傳遞正能量，促進社會和諧。
記者金武鳯/台中報導
國際扶輪3462地區總監楊世裕表示，與往年不同，今年由扶輪社友出錢出力安排社福團體到場設攤，舉辦愛心公益園遊會，歲末年終送暖。此外，3462地區今年持續推動C肝防治，特別在彰化縣表現非常優異，目前C肝防治成績全國第一。同時也將持續進行AED設置計劃，希望在有需要的時候，發揮救人一命功效。春季到來時，還將與林務局合作推動千人植樹活動，響應地球環保。這些服務成果，藉由扶輪日讓大家共同見證，ㄧ起參與公益。
活動中，楊世裕總監代表國際扶輪3462地區，捐贈臺中市政府六處ＡＥＤ設置以及20萬元，由社會局副局長陳仲良接受，希望繼續在臺中市人潮聚集地區廣設救人一命的AED設備，並施作教學，也協助弱勢婦女及家庭消弭月經貧窮計畫。
本場「扶輪日活動」匯集3462地區涵蓋臺中、彰化、南投等地區的扶輪社，現場共設有200個攤位，不但邀集中部地區各公益單位團體，還有各區扶輪社友的品牌商品展售，以及「飛揚的青春」童趣飛機現場體驗、帶領孩子飛向未來。同時並安排來自世界各國的RYE交換計畫生表演、以及公益團體立達啟能中心、民歌手等演出，透過精彩活動帶動社會蓬勃活力，促進社會和諧。