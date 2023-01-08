T1／霍華德聯手艾夫伯砍70分　雲豹未能逆轉苦吞9連敗

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首節兩隊的命中率都很高，皆超過了5成，台啤靠著伊倍的空接灌籃，暫時取得35:31的領先。次節霍華德連兩次單打伊倍得手，一度將比數給扳平，但台啤兵多將廣，靠著曹薰襄和黃鎮等角色球員的出色發揮，又將比數給拉開。蔣淯安在比賽中被打到臉部濺血，提前退場，艾夫伯兩節打完攻下21分，霍華德14分，但台啤團隊命中9顆三分球，在主場取得63:57的優勢。
易籃再戰後，霍華德重新回到場上，他在6分鐘內得到9分，讓雲豹一度超前比分，但台啤今晚的外線火力實在過於兇猛，很快又用兩顆三分球反超，三節打完帶著8分領先進入到末節。
最後一節雲豹在艾夫伯帶領下，打出13:4的高潮反超比數，之後兩隊開始拉鋸，比賽進入到白熱化階段。最後2分鐘，台啤靠瓊斯跳投再度領先，雲豹喊出暫停後，連兩波進攻皆未能把球放進。
讀秒階段，曹薰襄被犯規執行兩罰，他只命中1球，這時候霍華德喊出短暫停，但由於雲豹已經用完了，因此他被吹了技術犯規，不過曹薰襄再次錯失罰球，雙方仍是3分差距。最後一擊艾夫伯藉由擋拆製造出的細微空檔，後仰三分出手，只可惜未能命中，比賽結束。
霍華德上一次出賽是在去年的12月17日對上中信特攻，今天他13投12中，得到29分11籃板；艾夫伯得到41分，另有12籃板7助攻；盧捷閔攻下13分。
台啤方面，曹薰襄本場比賽替補登場拿到25分7籃板3助攻，朱億宗斬獲18分，李啟瑋投進4顆三分、砍17分，瓊斯19分，大勝12分。