定向越野新春首發！全國菁英盃金門猛將陳彥龍頭痛奪冠

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男、女精英組共3.2公里有15個檢查點，比賽路線都在中央大學校內，技術難度較低、偏重於體力上的考驗。比賽結果也頗為出乎意之外，菁英男子組由陳彥龍以17分26秒完賽封王，反倒是全民運短、中距金牌蔡朋憲、賴賢鴻僅分別排名第9、4。
更難為可貴的是，陳彥龍遺傳有「叢發性頭痛」，據說這種疼痛感十分強烈，是所有頭痛中數一數二劇痛的類型。由於前一晚才從金門飛到台北，晚上睡太少再加上前陣子協助舉辦烈嶼錦標賽太忙，陳彥龍今在熱身時就發現頭痛有復發的跡象，他忍住強烈頭痛完賽後，衝線後跪在終點線頭疼到久久無法站起來，甚至在最後連頒獎時都沒辦法領獎。
30歲的陳彥龍接觸定向越野已經有12年時間，更特別是他還非體育專科學生出生，大學唸的是國體大運動推廣系，但在接觸定向越野後便迷上這項運動，靠著自己努力還曾在2012、2016和2018年成為亞錦賽國手，問他今天沒有想棄賽嗎？他說：「我自己也有帶選手來，要以身作則！」至於為何能拿下全場最速成績，他謙虛的說：「每次都是大家讓我的啦。」說完就抱著頭痛欲裂。
菁英女子組也有出入意外的戰果，去年全民運奪女子中、短程和女子五人制足球3金的「長腿妹」黃敏惠，雖然曾在2019年摘下亞青銀牌，但如今就讀台北醫學大學醫學系四年級，課業相當繁重，她說：「我明天還有期中考，但今天有比賽，我昨天有早一點凌晨1點就先睡了，但現在課業重，我只能維持基本體能不要掉太多而已。」
而原本在去年全民運賽前剛遇車禍的中正大學江品宣，雖然最後在全民運只拿到中距第7，但今她終於一雪前恥，以18分13秒打敗全民運3金后黃敏惠的19分16秒拿下金牌。
已經是大四生的江品宣，原本是5千、1萬公尺田徑選手，進入中正大學後才接觸定向越野，她說：「我的優勢就是體能，但比較缺乏技術性，中央大學這個場地比較適合我，我跟敏惠互有專長，也沒有說誰比較好的問題。」
今天還有不少參加分組賽的好手，成軍5年的國防大學定向越野隊，今年比出最佳成績，共拿下2金2銀3銅，體育室主任羅國倫說：「這項運動對國軍非常有幫助，不僅可以維持他們的體能，而且可以增加地圖判圖的能力，非常適合國軍來參加。」
今也有不少第一次來嘗鮮的家庭，服務於「救國神山」台積電的電子新貴鄭相孝、媽媽柯宜廷和5歲兒子鄭宇皓一同參賽，鄭媽說：「很難得有一個一家都能參加的比賽，過去疫情都沒有適合全家一同參加的比賽，像過去兒子參加小鐵人，父子參加過兩次親子鐵人，這次是我發現這個比賽覺得很有挑戰性而且適合全家參加，這也是我們全家第一次三人一同下場比賽，覺得超有趣的！」